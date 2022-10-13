Щоб повернутися до системи міжнародної справедливості, необхідно притягнути російського агресора до відповідальності – Володимир Зеленський на засіданні осінньої сесії ПАРЄ

Щоб забезпечити повернення до системи міжнародної справедливості, необхідно ізолювати Росію дипломатично й економічно та визнати її державою – спонсором тероризму, а всіх винних в агресії проти України – притягнути до відповідальності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання на пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.

«Треба максимально ізолювати Російську Федерацію дипломатично, щоб суспільство в Росії знало та сплачувало високу ціну за цю агресію. Щоб суспільство почало тиснути на своє військово-політичне керівництво. Тому максимальна санкційна політика – те, що ви можете зробити», – зазначив Президент України.

Він також наголосив на важливості визнання Росії державою – спонсором тероризму, щоб забезпечити систему міжнародної справедливості.

«Важливо, щоб суспільство РФ розуміло, що воно є суспільством держави-терориста і з цього моменту кордони європейських держав для нього не відкриті», – зауважив Володимир Зеленський.

«Найголовніше – це політична та інформаційна підтримка України сьогодні, і ви всі це можете зробити», – додав Глава держави й закликав не стомлюватися від війни, а підтримувати нашу країну на шляху до перемоги.

За словами Президента, над розслідуванням російських злочинів працюють фахівці з різних держав: Польщі, Словаччини, Франції, країн Балтії – і наша держава відкрита до допомоги міжнародної спільноти в цьому питанні.

«Велика кількість убитих людей. Потрібна велика кількість ексгумаційних дій. Тому ми вдячній за будь-яку технічну підтримку також», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна очікує відкриття в Києві філд-офісу Міжнародного кримінального суду.

«Прокурор Хан зараз спілкується з нашим Генеральним прокурором. Ми очікуємо, щоб було пришвидшено цей процес і офіс було відкрито», – розповів він.

Крім того, Володимир Зеленський зробив акцент на необхідності підтримки резолюції ООН щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу. «Повертаємося до системи міжнародної справедливості. Це справедливість – притягнути до відповідальності всіх винних», – зазначив Глава держави.

За словами Президента, Україна прагне залучити міжнародних експертів до роботи спеціального міжнародного трибуналу.

«Важливо, щоб усе це спрацювало, щоб був організований міжнародний трибунал. І тут питання не в тому, хто в ньому головний і з якої держави. Головне, щоб це були амбітні професійні люди, налаштовані на результат», – переконаний він.

Володимир Зеленський також відзначив важливість ухвалення резолюції ООН щодо створення механізмів відшкодування збитків, завданих агресором.

«Винні мають бути притягнуті (до відповідальності. – Ред.). Тому створення спеціального трибуналу та засудження всіх винних – це те, що є дуже важливим сьогодні для нас, для звичайних українців», – сказав Володимир Зеленський.