Щоб Росія не спробувала вдатися до нових актів агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, уособленням сили й сучасності – Андрій Єрмак на Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що наша держава має стати ключовим спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки, щоб Росія не спробувала вдатися до нових актів агресії. Про це він заявив у своєму виступі на Міжнародному саміті міст та регіонів, який відбувся 19–20 квітня в Києві.

Андрій Єрмак назвав символічною участь у сьогоднішньому саміті Президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

«Сьогоднішній візит пана Столтенберга є свідченням того, що ми не самі на цьому шляху і що Альянс підтримує євроатлантичні прагнення України. Ми разом робимо сьогодні все, щоб Україна неодмінно перемогла», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Він процитував слова Володимира Зеленського: «Україна буде вільною. Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям».

«Це не просто заява. Це програма дій, яку ми послідовно втілюємо в життя», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента України зазначив, що 2022 рік був найтяжчим у нашій сучасній історії, адже руйнування й безлад, який вчинила Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну, жахають увесь світ.

«Учора ви особисто мали нагоду вивчити сліди вчинених росіянами злочинів. І ви на власні очі бачили понівечені війною регіони. Але Україна вистояла. Вистояла, зокрема, і завдяки вашій підтримці. Ми надзвичайно вдячні тим країнам, які прийняли тисячі українських біженців. Окрема подяка за рік солідарності, за українські прапори на вулицях ваших міст», – сказав він, звертаючись до представників країн-партнерів.

Андрій Єрмак подякував іноземним друзям України за участь у проектах відбудови інфраструктури наших громад і за наміри посилювати підтримку України, а також висловив вдячність українським громадам, які в найскладніший період війни гостинно прихистили вимушено переміщених українців.

«Україна має стати міцним форпостом Європи, взірцевим уособленням сили й сучасності, спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки. Перетворитися на справжній безпековий хаб», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

За його словами, як проміжне рішення на цьому шляху потрібне, по-перше, повноцінне членство України в НАТО та надійні безпекові гарантії.

«Такою є концепція Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), підготовленого міжнародною експертною групою, яку я маю честь очолювати разом з Андерсом Фогом Расмуссеном», – зауважив Андрій Єрмак.

Другою важливою умовою керівник Офісу Президента назвав стрімке економічне відновлення, необхідне Україні як для подальшого розвитку, так і для того, щоб якомога швидше отримати змогу фінансувати потужну систему оборони.

Очільник Офісу Глави держави акцентував, що Україна має неймовірний соціально-економічний потенціал, який треба реалізувати з урахуванням найкращого світового та, зокрема, європейського досвіду. Інвестиційні можливості для міжнародного бізнесу на цьому шляху доволі суттєві: енергетичне відновлення із залученням найсучасніших енергоефективних і зелених рішень, агропромисловий комплекс, що завдяки спільному партнерству дасть змогу на повну використати потенціал найродючіших українських ґрунтів, реалізація потужних інфраструктурних проектів, які допоможуть пришвидшити інтеграційні процеси й іще тісніше з’єднають Україну з Європою, розвиток промислового виробництва, масштабна відбудова житлового фонду, ІТ-індустрія.

«На цьому шляху вкрай важлива саме горизонтальна взаємодія, що є ефективною та гнучкою. Прямі взаємовідносини між регіонами ЄС та України дадуть змогу пришвидшити процес повоєнного відновлення нашої держави й водночас забезпечити ринки збуту для товарів і послуг міжнародному бізнесу», – зазначив Андрій Єрмак.

Він додав, що окремі держави та регіони вже розпочали активну роботу в українських областях у форматі патронату.

«Водночас нам є куди рухатися далі. Не маю сумнівів, що прийнята найближчим часом Декларація, а також підписані 12 двосторонніх угод трансформуються в практичні проекти, які стануть прикладом плідної спільної роботи для всіх інших охочих підтримати нашу державу», – висловив переконання Андрій Єрмак.