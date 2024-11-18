Щоб сформувати стійкість до зміни клімату, необхідно захиститися від варварства режиму Путіна – Андрій Єрмак на заході в межах COP29

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв онлайн-участь у заході, присвяченому пункту Формули миру щодо екологічної безпеки. Захід відбувся в Українському павільйоні в межах Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP29) у Баку. Його модерувала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За словами Андрія Єрмака, кількість задокументованих випадків завдання шкоди навколишньому середовищу становить 2,5 тис., 200 екологічних воєнних злочинів – на етапі розслідування. Окремо він наголосив, що російська агресія шкодить також продовольчій безпеці.

«Щоб сформувати стійкість до зміни клімату, необхідно захиститися від варварства режиму Путіна. Україна стоїть на передовій цієї боротьби. Формула миру Президента Зеленського містить план відновлення стабільності у світі, а пункт восьмий особливо важливий щодо екологічної безпеки», – сказав він.

Світлана Гринчук наголосила, що внаслідок російської агресії забруднюються річки, руйнується енергетична та транспортна інфраструктура, і це впливає не лише на Україну.

«Ситуація змінюється щодня, з’являються нові виклики. Ми зустрічались у Гельсінкі та обговорювали питання екологічних злочинів – як ми можемо протидіяти цьому та спільно напрацювати принципи для відновлення України», – зазначила вона.

Радник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз, який також виступив на заході онлайн, зазначив, що у Формулі миру Президента України приділено окрему увагу екологічним наслідкам війни. Він уточнив, що в межах тематичної конференції щодо екологічної безпеки, яка відбувалася у Фінляндії, понад 60 країн і міжнародних організацій підтвердили підтримку належної оцінки збитків довкіллю від російської агресії, притягнення до відповідальності винних в екологічних злочинах та «зеленого» відновлення України.

«Для України та світу важливо не допустити, щоб довкілля стало мовчазною жертвою цієї війни. Про це особливо важливо пам’ятати в контексті активізації російських обстрілів українських міст та ескалації бойових дій», – резюмував Олександр Бевз.

Загалом участь у заході в Баку взяли представники понад ста країн і міжнародних організацій.