Щоб у наших партнерів не виникало питань, ОПУ проводить щотижневі брифінги стосовно використання отриманої зброї – Андрій Єрмак в інтерв’ю НВ

Україні для перемоги у війні з агресором важлива підтримка з боку міжнародних партнерів та надання ними своєчасної військової допомоги, і цей процес має бути відкритим і прозорим. Про таке заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню НВ.

Він зауважив, що його ініціативи стосовно прозорості й контролю за використанням західної зброї з’явилися задовго до того, як це питання почали обговорювати в суспільстві.

«Ми почали робити телефонні дзвінки, коли присутні і генерали Залужний та Міллі, і пан Салліван. За моєю ініціативою ми створили в Офісі Президента щотижневі брифінги, на які запрошуємо представників посольств, військових Британії та США. Брифує їх мій заступник Роман Машовець. Заслуховує військових, розповідає, що відбувається. Є включення з фронту. Для того, щоб у наших партнерів не було жодних запитань і вони були причетні до того, що відбувається. Це дуже важливо», – розповів очільник Офісу Глави держави.

«Для продовження надання Україні своєчасної військової допомоги дуже важливо, щоб процес був відкритим», – наголосив він.

Андрій Єрмак також зазначив, що вже багато місяців перебуває в постійному контакті з радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, британською стороною та багатьма іншими партнерами України.

«Я продовжую працювати 24/7. Основні мої напрямки, крім тих, які були в мирні часи, – наша армія повинна отримати всю необхідну зброю. І я бачу сьогодні результати, зокрема, й моєї роботи. Це результат багатьох наших розмов», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що завдяки цій роботі Україна має системи залпового вогню HIMАRS та MLRS.

Крім того, за його словами, для інформування світової спільноти про те, де, як і яку західну зброю використовує Україна, залучають відомих особистостей.

Зокрема, під час нещодавнього візиту в Україну американський актор і кінорежисер Шон Пенн спілкувався з нашими військовими, які показали, як працюють HIMАRS.

«Щоб американське суспільство бачило, як це використовується. Тому що дуже багато маніпуляцій – російська пропаганда витрачає шалені гроші (на дезінформацію. – Ред.)», – зазначив Андрій Єрмак.

Як наголосив керівник Офісу Президента, для України важлива плідна співпраця з партнерами, оскільки головною метою нашої держави сьогодні є перемога над ворогом – Росією – та деокупація всіх наших територій.

«Для цього нам потрібно, щоб наші військові мали все, що їм необхідно. Вони мають свій характер, вони мають свій професіоналізм. Вони мають усе, крім достатнього оснащення, достатньої зброї. Основне завдання ленд-лізу – щоб ми отримали все вчасно», – сказав Андрій Єрмак.

Говорячи про те, якою нині є ситуація з розробкою гарантій безпеки для України та які країни готові виступити гарантами, керівник Офісу Президента повідомив, що тривають перемовини з такими державами, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина, Австралія тощо.

«Нам Будапештський меморандум номер два нецікавий. Думаю, що це буде така конструкція, у якій буде велика угода з багатьма учасниками, а потім додатково будуть двосторонні, більш детальні договори з нашими партнерами. Сьогодні про зацікавленість у таких договорах заявила і Велика Британія, і Польща, ми говоримо і зі США», – зауважив він.

«Але ми повинні мати гарантії до того моменту, коли опинимося в НАТО», – додав Андрій Єрмак.

Водночас керівник Офісу Президента запевнив, що Росії не буде серед країн-гарантів, хоч вона й хотіла цього.

«Неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки», – заявив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що для прискорення розробки відповідних гарантій було створено групу з колишнім Генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Її головна мета – напрацювати рекомендації зсередини.

«Щоб нам ніхто не говорив, що це не кореспондується з НАТО. Є людина, яка була Генсеком НАТО. Ми домовилися, що до кінця літа буде перший документ, який ми використовуватимемо як рекомендації», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що РФ вкладає великі гроші, особливо у європейських країнах, щоб поширити думку про нібито втому від війни в Україні разом із закликами до проведення перемовин з агресором. Він наголосив на необхідності протистояти цим діям і зазначив, що наша влада зі свого боку застосовує для просування української позиції всі можливі інструменти – від виступу в Конгресі до виступу Глави держави на церемонії вручення премії Grammy, зустрічей з відомими та впливовими людьми.

Також, як розповів керівник Офісу Президента, триває робота щодо визнання Росії країною – спонсором тероризму та щодо запровадження ефективних санкцій проти агресора та осіб, які його підтримують.

Крім того, за його словами, проводиться надзвичайно важлива робота щодо створення Книги катів.

«Я хочу, щоб сьогодні кожен солдат, який ступив на нашу землю, його родичі, його діти, його сім'я також були у списках на санкції. Всі вони повинні знати, що якщо ти прийшов убивати українців, твої діти не повинні їхати навчатися в цивілізовані країни. Це поки що важко з юридичної точки зору, але ми працюємо над тим, щоб родини цих солдатів навіть не могли поїхати відпочивати в Туреччину. Сьогодні це ще складно, але в майбутньому ми точно цього досягнемо. Всі вони повинні відповісти за те, що наробили», – резюмував Андрій Єрмак.