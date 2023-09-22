Щоб університети й бібліотеки не горіли ніде у світі, зло та агресія мають бути покарані – Олена Зеленська під час відвідання Джорджтаунського університету

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки перша леді України Олена Зеленська разом із Президентом Володимиром Зеленським відвідала у Вашингтоні меморіал Пентагона, споруджений на честь 184 жертв терористичної атаки 11 вересня 2001 року на штаб-квартиру Міністерства оборони США.

«Ми в Україні добре розуміємо цей біль, бо наша країна переживає щоденний терор проти мирних міст, будинків, лікарень та громадських центрів із боку Росії. Ми знаємо, як важливо зупинити це зло, щоб більше ніхто не загинув. Україна зі США. США з Україною», – зазначила дружина Президента.

Крім того, Олена Зеленська відвідала Джорджтаунський університет. Це найстаріший університет у Вашингтоні та найстаріший католицький університет у Сполучених Штатах. Його було засновано в 1789 році.

Серед випускників університету – 12 глав держав, зокрема 42-й Президент США Білл Клінтон. Окрім Білла Клінтона, Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету закінчили: колишня Президентка Литви Даля Грібаускайте, експрезидент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, заступниця держсекретаря США Пола Добрянські, колишній речник Білого дому Нед Прайс, експосол США в Україні Джон Гербст та інші високопосадовці.

У 2022 році українські студенти започаткували в Джорджтаунському університеті «Український клуб». Він налічує 50 членів, 20 із яких – етнічні українці.

Керівництво вишу підтримує дружні відносини з Посольством України у США. Зокрема, у першу річницю початку повномасштабної російської агресії університет вивісив на головній адміністративній будівлі український прапор.

Олена Зеленська подякувала керівництву закладу та студентам за солідарність з Україною в боротьбі із загарбником. Дружина Президента зазначила: «В Україні навчальний рік розпочався під повітряні тривоги, із ризиком для життя викладачів і студентів. Часто питають: «Що боронить Україна, за що воює?» Власне, саме за це. Щоб молоді люди могли спокійно вчитися й жити у своїй країні, а не гинути під бомбами на своїх вулицях, а викладачі – вчити. Вірю, що за підтримки всіх небайдужих людей світу, майбутніх лідерів – таких, як студенти Джорджтаунського університету, із якими зустрілася сьогодні, так і буде», – сказала вона.

Перша леді також відкрила в університеті українську книжкову поличку, передавши закладу видання з історії літератури тощо. Таким чином США стали 40-ю країною – учасницею проєкту першої леді «Українська книжкова поличка», у межах якого бібліотекам світу передано вже 47 тисяч українських книг.

«Інформація про Україну – не лише з новин, а й із книжок, із нашої літератури, історії, філософії – першоджерел для довгого та вдумливого читання й розуміння. Для тих, хто хоче більше знати про нас від нас. Радо відкриваю сьогодні поличку у дружньому Джорджтаунському університеті Вашингтона, де завжди багато українських заходів і зустрічей. Тут навчаються майбутні лідери США та вільного світу, їхня обізнаність важлива не тільки для них, а й для всієї світової спільноти», – наголосила Олена Зеленська.