Щоб запобігти потрясінням на світовому ринку продовольства, ми можемо створити зернові хаби – виступ Володимира Зеленського на саміті Цілей сталого розвитку

Шановні колеги!

Пані та панове!

Радий взяти участь у саміті.

Може здатися трохи дивним обговорювати сталий розвиток, коли єдиною сталою річчю є те, що цей світ непередбачуваний.

Але це не так. Наша солідарність може зробити речі передбачуваними.

Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки. Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Результати справді вражають.

Український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн. З транзитних портів нашу продукцію доправлено до Ефіопії та Судану.

Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу.

Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей.

Україна пропонує дуже чіткі дії. Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Ми вже почали переговори про такі можливості. Хоч би якою була проблема, співпраця може дати рішення.

І світ має всі необхідні ресурси для того, щоб розв’язати всі проблеми й водночас підштовхнути глобальний розвиток. Україна в умовах війни показує чудові результати. Світ у співпраці може зробити набагато більше. Не говорити, не чекати. Дії змінюють світ, дії втілюють цілі в життя. І те, яке життя нам потрібне, залежить тільки від нас самих.

Дякую за увагу, дякую за підтримку, справжні друзі!

Слава Україні!