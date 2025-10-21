Щоб жінки могли бути собою, розкритися й реалізуватися якнайкраще, потрібно створити їм можливості – Олена Зеленська під час онлайн-звернення до учасників Українського жіночого конгресу – 2025

Перша леді України Олена Зеленська в онлайн-форматі звернулася до учасників Українського жіночого конгресу – 2025, гасло якого «Сміливість бути собою». Захід був присвячений історіям жінок, чия сміливість щодня змінює Україну.

«Коли бачимо, як жінки змінюють професії – монтують сонячні електростанції, опановують станки, збирають дрони, керують важким транспортом, – чи йдеться тільки про нові обов’язки, яких додала війна, чи ще й про самореалізацію? На мій погляд, коли людина робить сміливий свідомий крок, вона завжди робить його назустріч собі. Бути собою – не щось стале. Це завжди розвиток», – наголосила Олена Зеленська.

Захід складався з чотирьох дискусійних платформ: «Сміливість бути першими» – про молодь, інновації та технології, «Сміливість бути видимими» – про жінок у громадах та бізнесі, «Сміливість бути у владі» – про політичну участь і лідерство, «Сміливість бути різними» – про різноманіття та інклюзію.

Дружина Президента зазначила, що, згідно зі статистикою, цього року світ досяг найкращих показників гендерної рівності з початку пандемії Covid-19. Глобальний індекс нерівності знизився до 68,8 %. У цьому рейтингу Україна посідає 62-ге місце та має 73 % закритого розриву, який свідчить про те, скільки відповідних проблем змогла подолати країна.

«Але залишаються й відсотки розриву. Тому, щоб жінки справді могли бути собою, розкритися й реалізуватися якнайкраще, потрібно створити їм можливості – зручну інфраструктуру. Гарантовані дитячі садочки, безпечні школи з бомбосховищами, доступну медицину, транспорт, житло, увагу до потреб і турботу про них. Бути собою так, щоб робити життя навколо кращим, – ідеальна формула і для людини, і для країни. І українські жінки її вже втілюють», – підсумувала перша леді.