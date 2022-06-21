Щоденно боремося за позитивне рішення Євросоюзу щодо кандидатства для України та за постачання сучасної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України, та додаємо впевненості, що рішення у п'ятницю буде позитивним.

Словаччина. У розмові з Прем'єр-міністром Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської ради.

Литва. Подякував Президенту Наусєді за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника. І також скоординували наші кроки.

Угорщина. Була дуже плідна розмова з Премʼєр-міністром Віктором Орбаном. Запросив його відвідати Україну й подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Домовилися розвивати співпрацю в енергетиці.

Португалія. Домовилися з паном Премʼєр-міністром Антоніу Коштою залучати досвід його країни в нашому зближенні з Європейським Союзом.

Далі – Данія. Подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні.

Іспанія. Відзначив у розмові з Прем'єр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну, і весь Європейський Союз. Обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже наприкінці червня.

Ірландія. Відзначив активну підтримку Ірландією нашої євроінтеграції та запросив Прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну.

Хорватія. Я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю й на двосторонньому рівні, і на рівні європейських структур. Подякував пану Премʼєр-міністру Пленковичу за підтримку України.

Був радий бачити в Києві великого друга нашої держави – Премʼєр-міністра Люксембургу Бетеля. І я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави – ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави.

Пан Бетель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь в післявоєнній відбудові України.

Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо.

До речі, сьогодні, не відкладаючи, підписав ухвалений вчора закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Захист усіх людей від насильства й дискримінації – це наш принцип.

В усіх переговорах незмінно наголошую: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій.

Ситуація на передовій – без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист у Луганській області – там справді зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. На Харківщині – жорстокі й цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці. На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину.

І так само активно, як боремося за позитивне рішення Європейського Союзу щодо кандидатства для України, щоденно боремось й за постачання сучасної зброї для нашої держави. Жодного дня не збавляємо нашої активності. Життя тисяч людей залежать безпосередньо від швидкості наших партнерів – від швидкості того, як вони реалізують свої рішення про допомогу Україні.

Підписав сьогодні два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від Головнокомандувача Збройних Сил України нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських.

І я хочу, щоб ви усвідомлювали: коли я говорю про підписання таких указів, це не просто рутина й не щось механічне. Лише завдяки масовій хоробрості та мудрості наших людей на полі бою Україна живе і справді може розраховувати на перемогу.

Вічна слава всім, хто воює за нашу державу!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!