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Щодо інциденту із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості

21 січня 2021 року - 10:15

Вітаємо рішення Кабінету Міністрів щодо звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Працівники патрульної поліції зупинили цю особу за підозрою у водінні в стані сп'яніння. Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це.

«Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону. Перебування на високій державній посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом держави. Кабінет Міністрів відреагував швидко й однозначно.

Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону.

«Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність», – додав Роман Машовець.

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