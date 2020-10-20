Щодо питання Окружного адміністративного суду міста Києва

Днями набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів громадян України петиція з проханням до Президента подати до Верховної Ради відповідний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням «глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень».

Підкреслимо, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. За результатом розгляду петиції Президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва.

Володимир Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов’язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика. Виконуючи саме такі завдання, Президент пропонує розпочати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації.