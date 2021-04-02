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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США

2 квітня 2021 року - 19:30

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Щодо подій у Йорданії 

4 квітня 2021 року - 10:14

Володимир Зеленський і Джо Байден обговорили розвиток демократії в Україні та США

2 квітня 2021 року - 20:23

Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США 

2 квітня 2021 року - 19:30

Президент України призначив керівника Центру протидії дезінформації

2 квітня 2021 року - 16:30

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Засідання Національної ради реформ під головуванням Президента України
Засідання Національної ради реформ під головуванням Президента України

19 березня 2021 року - 18:10

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Щодо подій у Йорданії 

4 квітня 2021 року - 10:14

Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави.

З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання.

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