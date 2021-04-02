Щодо подій у Йорданії 

Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави.
З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання.
4 квітня 2021 року - 10:14
2 квітня 2021 року - 20:23
2 квітня 2021 року - 19:30
2 квітня 2021 року - 16:30
4 квітня 2021 року - 10:14
Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави.
З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання.