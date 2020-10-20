Щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро України

Офіс Президента неодноразово наголошував на своїй принциповій позиції – ніякого, зокрема політичного та медійного, втручання в роботу судової гілки влади. Однак вважаємо за необхідне зазначити, що вирішення будь-яких суперечок, до яких залучені антикорупційні органи нашої держави або окремі посадові особи цих органів, у жодному разі не повинне зашкодити інституційній спроможності та незалежності антикорупційної інфраструктури. Створення та ефективна робота такої інфраструктури цілковито відповідають національним інтересам України.

Сьогоднішні повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро України викликали певні занепокоєння в нашому суспільстві та стали підставою для очевидних спекуляцій. Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене. З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного та прогресивного розвитку нашої держави.

Виключний перелік підстав для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України міститься у чинному законодавстві. Цей перелік може бути змінений лише за рішенням Верховної Ради України, а не суду.

Змушені нагадати, що Конституційний Суд України нещодавно визнав деякі положення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Конституції. Це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Незалежно від того, як будь-хто оцінює це рішення, для народних депутатів України існує об’єктивна потреба переглянути положення закону про НАБУ, скорегувавши їх з огляду на конституційні норми. Сподіваємося, що народні обранці не затягуватимуть цей процес. Але знову ж таки наголошуємо, що незалежність та інституційна спроможність НАБУ мають бути забезпечені й надалі.

Володимир Зеленський одразу після приходу до влади ліквідував усі перепони для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро, яку послідовно блокували протягом попередніх п’яти років. Ще у травні 2019 року Президент доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів. У жовтні 2019-го Глава держави підписав закон, який надав НАБУ повну оперативну незалежність – так зване право на прослуховування. Понад рік тому запрацював і Вищий антикорупційний суд. Отже, всі політичні рішення для того, щоб НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою могли показати відмінний результат, були ухвалені. Разом з усім суспільством очікуємо від антикорупційних органів саме такого результату. Застерігаємо всіх, хто так чи інакше зацікавлений у руйнації наших антикорупційних органів, від спекуляцій та спроб створити державі інституційні проблеми. Вектор розвитку чітко окреслено Президентом – корупції не місце в Україні за будь-яких обставин.