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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

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Щодо рішення Верховного Суду стосовно Тупицького О. М.

14 липня 2021 року - 18:11

Сьогодні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення щодо указу Президента України № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України». Це рішення суду ухвалено за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі. 

Звертаємо увагу на те, що це рішення Верховного Суду з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроекту № 5068 про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента України до законопроекту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Підтримкою таких законодавчих актів народні депутати України дали старт фундаментальній судовій реформі в нашій державі, яка забезпечить верховенство права та принцип справедливості для всіх наших громадян. 

Вважаємо це рішення, ухвалене в інтересах Тупицького О. М., підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду. Президент України використає всі конституційні механізми для того, щоб захистити процес реформ у нашій державі та забезпечити повне функціонування законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

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