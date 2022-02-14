Щодо участі Глави держави у Мюнхенській безпековій конференції

Сьогодні відбудеться візит Президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Серед зустрічей Глави держави варто відзначити такі: з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж.

Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України.

Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил.

Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони.