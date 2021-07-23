Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Володимира Зеленського до українських олімпійців
Звернення Володимира Зеленського до українських олімпійців

23 липня 2021 року - 15:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Щодо ухвалених кадрових рішень у системі Служби безпеки України

26 липня 2021 року - 19:56

Президент України представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка

23 липня 2021 року - 21:02

Консультативна рада у справах ветеранів уперше провела розширене засідання за участю голів і представників рад при ОДА

23 липня 2021 року - 20:07

Аналіз ефективності соціальних виплат і послуг в Україні продемонстрував низку застарілих видів підтримки та необхідність оновлення підходів

23 липня 2021 року - 18:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Грузії
Робочий візит Президента України до Грузії

19 липня 2021 року - 12:44

Перейти до всіх галерей

Щодо ухвалених кадрових рішень у системі Служби безпеки України

26 липня 2021 року - 19:56

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.

Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника Голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника Голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника Голови СБУ та переведений на посаду першого заступника Голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького –з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Основною метою Глави держави при ухваленні цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроект опрацьовується у Верховній Раді.

«Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення», – зазначив Володимир Зеленський.

Але вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін. Держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань, додав Президент.

«Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати», – наголосив Володимир Зеленський.

За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень.

Фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

«Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів», – зазначив Президент.   

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №310/2021

Про звільнення Р.Баранецького з посади першого заступника Голови Служби безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №311/2021

Про увільнення Р.Баранецького від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №312/2021

Про звільнення С.Андрущенка з посади заступника Голови Служби безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №313/2021

Про призначення С.Андрущенка першим заступником Голови Служби безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №314/2021

Про призначення С.Андрущенка керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №315/2021

Про звільнення В.Малюка з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №316/2021

Про звільнення О.Корнійчука з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №317/2021

Про звільнення В.Монастирецького з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області
Версія для друку