Щодо ухвалених кадрових рішень у системі Служби безпеки України

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.

Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника Голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника Голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника Голови СБУ та переведений на посаду першого заступника Голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького –з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Основною метою Глави держави при ухваленні цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроект опрацьовується у Верховній Раді.

«Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення», – зазначив Володимир Зеленський.

Але вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін. Держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань, додав Президент.

«Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати», – наголосив Володимир Зеленський.

За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень.

Фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

«Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів», – зазначив Президент.