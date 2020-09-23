Щодо зменшення кількості народних депутатів України

Основне питання порядку денного сьогодні – це суттєве підвищення ефективності державного управління. Сучасний світ дуже конкурентний і тому потребує максимально швидких та компетентних рішень. Вчорашні традиційні системи управління далеко не завжди спроможні адекватно відповісти на нові виклики та кризи. Тому ще в серпні 2019 року Президент Володимир Зеленський на виконання своєї передвиборчої програми ініціював законопроект про внесення змін до Конституції, яким, зокрема, пропонується зменшити кількість народних депутатів до трьохсот. Цей законопроект уже був попередньо схвалений Верховною Радою та проаналізований Конституційним Судом, який дійшов висновку про те, що ініціатива Глави держави відповідає вимогам Основного закону.

Для реалізації цієї ініціативи потрібне фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів «за». Це неможливо реалізувати силами виключно фракції партії «Слуга Народу», яка підтримує курс Володимира Зеленського. Саме тому Президент запропонував народу сказати своє слово та остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді. Кількість точно не дорівнює якості.

Третє питання у загальнонаціональному опитуванні 25 жовтня 2020 року, як уже відомо, буде таким: «Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?» Якщо люди скажуть «так», жоден політик – скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу – не зможе заперечити волю народу.

Мотивація необхідності ухвалення колегіального рішення про зменшення кількості депутатів цілком очевидна. В Україні відбулася глибока реформа децентралізації. Це означає, що на місця були передані як більші повноваження, так і суттєво більші фінансові можливості для їхньої реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною та місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації фаховості на рівні національного парламенту. Звична для нас кількість народних депутатів України є завеликою та породжує спокусу для численних гравців з об’ємним лобістським ресурсом дарувати місця у списках своїх партій як винагороду за багатолітнє попутництво. Вважаємо, що депутатський мандат не може бути винагородою. Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців. Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні. А 300 народних обранців є абсолютно виправданою кількістю депутатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни.

Наголошуємо, що ініційоване Президентом загальнонаціональне опитування не є референдумом, а отже, не матиме прямих юридичних наслідків. Ця форма безпосередньої демократії може створити новий зміст для відносин у трикутнику суспільство – політики – держава. Так звані професійні політики на занадто довгий час узурпували право вирішувати, як жити Україні. Шлях для держави обирався фактично за участю дуже вузького кола громадян. Саме це запропонував змінити Президент, запровадивши практику реального народовладдя в Україні.