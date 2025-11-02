Щорічний звіт Єврокомісії про розширення засвідчив прогрес України в підготовці до перемовин і готовність до відкриття трьох переговорних кластерів

Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року, і Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів – позитивний результат.

У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів. Такі результати демонструють, що це питання – серед основних пріоритетів роботи Президента України, Верховної Ради та уряду.

«Прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян. Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною», – зазначив Президент Володимир Зеленський.

Наступними кроками є відкриття переговорних кластерів і реалізація рекомендацій Єврокомісії. Також серед основних завдань – виконання дорожніх карт із питань верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій і Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Крім того, необхідно розробити й затвердити Національну програму адаптації законодавства України до права Євросоюзу, а також ухвалити євроінтеграційні закони.

«Це найкращий результат оцінювання на сьогодні – доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів. Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи», – наголосив Глава держави.

Звіт Європейської комісії про розширення – це щорічна оцінка виконання країною-кандидатом критеріїв членства, прогресу у проведенні реформ і наближенні до права Євросоюзу. Він є одним з основних документів, за яким Україна та Європейський Союз визначають наступні кроки.