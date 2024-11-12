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Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде в Україну до кінця цього року – Олаф Шольц під час розмови з Володимиром Зеленським

13 листопада 2024 року - 20:14

Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде в Україну до кінця цього року – Олаф Шольц під час розмови з Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував за всю вагому військову підтримку з боку ФРН та її лідерство в об’єднанні зусиль партнерів для допомоги Україні.

Президент України та канцлер Німеччини обговорили продовження оборонної співпраці. Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Приділили увагу й обсягам постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливій додатковій допомозі засобами ППО від Німеччини.

Під час розмови лідери сфокусувалися на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час. Зокрема, погодилися, що формат «Рамштайн» повинен зберігатися. Важливим залишається і проведення чергової зустрічі координаційної групи.

Володимир Зеленський також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії, та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину.

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