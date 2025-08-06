Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Увесь день на Сумщині – з нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто захищає, активно захищає нашу землю і хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині. Сьогодні річниця Курської операції – дійсно української історичної операції. Ми перенесли війну на територію держави-агресора й досі ми діємо на її території. Ми довели – коли багато хто говорив про глухий кут і розчаровувався в Україні – ми довели, що українці вміють діяти правильно. І ми довели, що багато російських погроз були блефом. Я хочу подякувати всім нашим воїнам сьогодні – кожному солдату, сержанту, офіцеру – усім учасникам і учасницям Курської операції. Тисяча триста кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити про допомогу в Північній Кореї. Ми зірвали російський план розвинути удар на Суми та на Харків. Наші хлопці взяли більш ніж тисячу російських полонених на Курщині, і таких, що це дало змогу розблокувати, зокрема, складні обміни. Одна з найважливіших сторінок війни. Я подякував сьогодні воїнам особисто – 225-му штурмовому полку, подякував 80-й Галицькій бригаді, а також нашій славетній 95-й бригаді. Я пишаюся вами, воїни! Звісно, подякував Головнокомандувачу Олександру Сирському – це його операція. Ми обговорили дії наші зараз на сході України, у прикордонні, на російській території. Ми обговорили питання, що потрібно військам. Ми все вирішимо: і щодо пікапів, і щодо іншої техніки – квадроциклів, ми вирішимо також щодо фінансування для бригад, багато речей спеціальних – щодо вибухівки та конкретних типів дронів. Чіткі доручення для Міністерства оборони є, усе вирішимо.

Була сьогодні доповідь Міністра оборони Дениса Шмигаля тут, на Сумщині, про оновлення в міністерстві. Перше – максимум замовлень для українського виробника, щоб 50 % зброї на фронті було нашої, української. Друге – розвиток цифрових сервісів, усіх систем, зокрема «Дельти». Третє – скорочення бюрократії. Четверте – чітка, дуже чітка комунікація з нашими бригадами, з підрозділами щодо їхніх потреб. П’яте – увесь комплекс питань щодо особового складу. Всі ми знаємо цю проблематику. Разом із військовими міністерство має це вирішити.

І ще одне.

Якраз дорогою від наших бригад тут, на Сумщині, я говорив із Президентом Трампом. Це розмова після того, як представник Президента Трампа Стів Віткофф був у Москві. Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери – я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. І нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Я дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з нашими людьми, хто з Україною, хто з нашою державою.

Слава Україні!