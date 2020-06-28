Швейцарія входить до п’ятірки найбільших інвесторів у економіку України, і наші країни повинні розвивати цей потенціал – Володимир Зеленський

П’ята Міжнародна конференція щодо реформ в Україні відбудеться у Швейцарії у 2022 році, повідомив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві.

«Окремо ми торкнулися ще двох важливих напрямків – це економіка та торгівля. Відзначу, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших інвесторів у нашу економіку та є далеко не останнім за обсягом товарообігу нашим партнером у Європі. Ми погодилися, що наші країни можуть і повинні розвивати цей потенціал», – сказав Глава Української держави під час спілкування з представниками ЗМІ.

За його словами, Симонетта Соммаруга відзначила прогрес України у проведенні реформ та бажання продовжувати співпрацю в цьому напрямі.

«На підтвердження цього у 2022 році у Швейцарії відбудеться п'ята Міжнародна конференція щодо реформ в Україні. Нами підписано Меморандум, який визначить конкретний алгоритм дій для підготовки цього важливого заходу», – проінформував Президент України.

Також він повідомив, що сторони обговорили тему протидії поширенню пандемії COVID-19.

Володимир Зеленський відзначив нещодавно створену українсько-швейцарську платформу для наукової та інноваційної взаємодії, результатом якої став спільний проект з виробництва в Україні медичного обладнання.

«І це ще один гарний приклад партнерства – дієва наукова дипломатія», – зауважив Президент України.

Також сторони обговорили співпрацю в інших сферах, таких як реабілітація ветеранів, розвиток професійно-технічної та мистецької освіти в Україні, децентралізація, енергоефективність і сталий розвиток міст.

«Я щиро дякую пані Президенту за сьогоднішній змістовний діалог, дякую нашим делегаціям за плідну роботу», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що Швейцарія є для нашої країни прикладом високої якості, і українська влада сьогодні робить усе, щоб і Україну завжди згадували лише в такому контексті, «щоб Швейцарія і всі наші міжнародні партнери справедливо вважали нас прикладом позитивних змін та прикладом розвитку».

Симонетта Соммаруга зазначила, що Швейцарська Конфедерація може надати Україні підтримку, зокрема у сфері екології та в інфраструктурних проектах.

«Для нас велика честь, що у 2022 році саме у Швейцарії відбуватиметься п'ята Конференція щодо реформ в Україні. Дякую за вашу довіру», – сказала вона.

«Ми маємо великий потенціал для створення нових робочих місць, боротьби з корупцією, боротьби зі зміною клімату», – додала Президент Швейцарії.