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Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать віддано, стійко – звернення Президента
Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать віддано, стійко – звернення Президента

18 листопада 2024 року - 17:51

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Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать віддано, стійко – звернення Президента

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На Донеччині Президент заслухав доповіді керівництва регіону та ознайомився зі зведенням фортифікацій

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Робоча поїздка Президента на Донеччину

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Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать віддано, стійко – звернення Президента

18 листопада 2024 року - 17:50

Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать віддано, стійко – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальної роботи офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко. Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів. Також – доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції! Дякую воїнам!

Слава Україні!

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