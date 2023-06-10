Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на лінії фронту, довіряємо нашим військовим – Президент України

Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на лінії фронту, і всі обов’язково відчують їх результати, але в цьому питанні потрібно користуватися лише перевіреною інформацією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві.

«Відповідні контрнаступальні оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, я не говоритиму детально. Вважаю, що ми обов’язково все це будемо відчувати», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що в питанні українського контрнаступу не варто довіряти словам Президента Росії та неперевіреній інформації.

«Довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв’язку з нашими командувачами різних напрямків. Із Сирським, Тарнавським, із Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно», – зазначив Президент.