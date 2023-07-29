Сили спеціальних операцій – це героїзм, про який неможливо розповісти деталі, вони завдають особливо відчутних ударів по російських терористах – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – на Донеччині. Часів Яр, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка. З нашими воїнами, нашими героями.

Вітав і мав честь особисто привітати, потиснути руку й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях. Так і зараз – Бахмутський напрямок, приїхав до них. Подякував хлопцям за силу й героїзм, за професійність, за надзвичайно професійний захист України.

Сили спеціальних операцій – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі. Лише через роки, згодом – така специфіка операцій. Хлопці завдають особливо відчутних ударів по російських терористах.

З того, про що можна зараз говорити, звичайно, – це участь у ключових бойових операціях. Бахмут зокрема. Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка. Соледар. Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, і Бучу, і Ірпінь, і Мощун, і Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом з розвідкою, разом з «альфівцями» та ВМС. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського. Це теж результат, зокрема, ССО.

За час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій удостоєні звання Героя України. 13 із них, на жаль, посмертно. Загалом 2520 воїнів ССО відзначені державними нагородами. Дякую вам, воїни, за ваші результати для України, для всього нашого народу! Дякую за шеврон, це дуже почесно! І ще раз бажаю найголовнішого – перемоги! Перемоги над російським злом.

Дніпро. Вже під ранок завершилися роботи на місці вчорашнього ракетного удару. Дев’ять людей постраждали, серед них – двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар, за весь російський терор ворог обов’язково відчує силу справедливості. Ми нічого й нікому з них не забудемо й не пробачимо.

Сьогодні – річниця Оленівки, одного з найбільш підлих і жорстоких злочинів Росії. Навмисне, прораховане вбивство полонених «азовців».

Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло, і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе!

Дякую всім, хто наближає нашу перемогу! Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав своє життя заради України!

Слава Україні!