Ситуація на фронті, підготовка до саміту НАТО й реальні кроки України до членства в Альянсі – Президент зустрівся з Єнсом Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Вони обговорили шляхи відбиття російської агресії, подальшу взаємодію України з НАТО й реальне об’єднання сил.

Глава держави зазначив, що зараз російська армія намагається скористатися ситуацією, коли Україна очікує постачання від партнерів, передусім від США.

«Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-го калібру, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи «Петріот». Це те, що є в партнерів, і те, що має зараз працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом із союзниками ми повинні зірвати російський наступ», – заявив Володимир Зеленський під час спільної з Єнсом Столтенбергом пресконференції.

Під час зустрічі також ішлося про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні.

«Він може стати моментом сили для Альянсу або – ні. Саме там вирішиться, чи буде у ворога Альянсу можливість накладати вето на посилення НАТО. І це вирішується саме в питанні щодо України. Україна заслуговує на запрошення до НАТО. І нашою силою, і нашим захистом спільних цінностей, і нашим значенням для майбутнього всієї Євроатлантики», – наголосив Президент.

Він подякував усім лідерам, абсолютній більшості країн НАТО, які підтримують нас щодо майбутнього членства в Альянсі.

Зі свого боку Єнс Столтенберг зазначив, що країни – члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом з Україною.

«Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО», – запевнив Генеральний секретар Альянсу.

Це вже третій візит Єнса Столтенберга в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. До цього Генсек НАТО приїздив до нашої країни у квітні та вересні торік.