Ситуація з проходженням опалювального сезону контрольована – засідання координаційного енергетичного штабу за участю Президента

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання координаційного енергетичного штабу щодо ситуації в енергетичній сфері та проходження опалювального сезону.

У засіданні взяли участь: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та представники інших профільних органів влади.

«Ми як держава повинні зробити все для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону», – наголосив Володимир Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма зазначив, що проходження опалювального сезону відбувається контрольовано та планово, ситуація із запасами вугілля покращується.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання штабу, на сьогодні ситуація в енергетиці є стабільною та контрольованою, хоча і напруженою, як і в попередні опалювальні сезони; наразі вона ускладнена енергетичною кризою у Європі.

Уряд і Міністерство енергетики скоординували роботу з операторами енергетичного ринку, НЕК «Укренерго» та НКРЕКП для врегулювання ситуації з нестачею вугілля на складах окремих ТЕС і ТЕЦ.

«Хочу запевнити мешканців Луганщини, зокрема міста Щастя й тих населених пунктів, які опалюються від Луганської ТЕС, що ваші домівки не залишаться без світла й тепла. Уряд зробив для цього все необхідне, зокрема була підготовлена додаткова послуга для роботи на газу для чотирьох приватних ТЕС і ТЕЦ», – заявив очільник Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль додав, що на засіданні координаційного енергетичного штабу були розглянуті інші потенційні ризики проходження опалювального сезону. На цей час законтрактовані поставки імпортного вугілля морем на грудень і січень та розпочато відповідну роботу для забезпечення поставок на лютий і березень. За останні два-три тижні запаси вугілля на складах зросли на 100 тис. тонн.

«Україна буде з теплом і світлом. Тарифи й ціни залишаються незмінними протягом усього опалювального сезону», – наголосив Прем’єр-міністр.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зазначив, що в країні достатні запаси газу.

«Наразі у наших сховищах – понад 15 мільярдів кубометрів газу. Зазначений обсяг більший, ніж середній показник у 2014-2018 роках. НАК «Нафтогаз України» має достатній обсяг газу, щоб забезпечити потреби населення, бюджетних організацій, закладів охорони здоров’я, а також інших споживачів», – сказав він.

Ростислав Шурма додав, що після закінчення опалювального сезону у березні-квітні розпочнеться робота в напрямку зменшення неефективного споживання природного газу, зокрема стартує програма термомодернізації.

«Перших 5 тисяч будинків – наша мета на наступний рік. Ця програма буде не на один рік, а на сім-десять років і передбачає, що абсолютна більшість зі 180 тисяч багатоповерхових будинків буде термомодернізована», – розповів він.

За словами Ростислава Шурми, паралельно проводитиметься термомодернізація об’єктів соціальної сфери.

«Загалом ми очікуємо, що це дасть змогу скоротити споживання газу в нашій країні на 30-40% кумулятивно», – зазначив він.

Додатково реалізовуватиметься програма для збільшення видобутку природного газу та інших корисних копалин в Україні.

«Щоб видобуток збільшився з нинішніх 18-19 мільярдів кубометрів хоча б до 23-25 мільярдів кубометрів газу протягом найближчих трьох-чотирьох років», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.