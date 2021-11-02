Складовою безпеки українців є сучасна дорожня та медична інфраструктура – Кирило Тимошенко

Безпеку громадян України гарантують не лише правоохоронні органи, а й наявність безпечної та сучасної дорожньої, медичної та спортивної інфраструктури. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпечна громада».

«Безпека – це не лише громадський порядок, це й інфраструктура. Всі вже знають про програму Президента «Велике будівництво». Ми будуємо безпечну інфраструктуру», – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Глави держави зауважив, що до безпечної інфраструктури належать дороги, завдяки яким швидка допомога чи поліцейське авто можуть швидко доїхати на виклик. За його словами, за період з 2019 року до кінця 2021-го буде оновлено загалом 13 тис. км доріг у країні, і в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км. Це фактично всі автошляхи державного значення і багато тих, що перебувають на балансі місцевих служб автомобільних доріг.

Ще однією складовою безпеки громадян, за словами Кирила Тимошенка, є медична інфраструктура. Цьогоріч буде завершено будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій. Крім того, держава надає медичне обладнання й техніку для лікарень.

Також у межах програми «Велике будівництво» наступного року почнуть відновлювати 48 обласних лікарень для дорослих і дітей. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.

Кирило Тимошенко висловив переконання, що доступність можливостей для фізичної активності та занять спортом для мешканців кожної громади також є важливою складовою безпеки, адже тоді громадяни менше хворітимуть і менше звертатимуться по медичну допомогу.

Для цього у 2021 році вже створено 500 «активних» парків у багатьох громадах, де люди можуть безкоштовно займатися спортом, просто маючи мобільний телефон та використовуючи відповідні відеоінструкції зіркових тренерів.

Крім того, у шести пілотних областях цьогоріч розпочали будувати 900 воркаут-спортмайданчиків просто у дворах. Наступного року буде облаштовано 9 тис. таких локацій, і загалом 15 млн громадян зможуть займатися спортом у своєму дворі. До того ж на 2022 рік заплановано будівництво урбан-парків у кожному обласному центрі за прикладом київського, що розташований на території ВДНГ («Експоцентр України»).

Також, за словами заступника керівника Офісу Глави держави, з ініціативи Укравтодору на автошляхах буде побудовано 500 км велодоріжок.