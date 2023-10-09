Скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію – Володимир Зеленський за результатами переговорів із Клаусом Йоханнісом у Бухаресті

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Глава Української держави наголосив, що відвідує Бухарест уперше з початку повномасштабної війни Росії проти України. Він висловив подяку особисто Клаусу Йоханнісу, усій його команді та народу Румунії за життєво важливу й щиру допомогу нашій країні та українцям у цей складний час.

«Румунія надала Україні і оборонну, і політичну, і дуже важливу гуманітарну та економічну підтримку. Ми вдячні за кожен прояв вашої солідарності й завжди пам’ятатимемо, що у вирішальний момент Румунія не вагаючись обрала Україну», – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Клаусом Йоханнісом у Бухаресті.

Він відзначив надзвичайно важливе рішення про тренування в Румунії українських льотчиків для F-16 у новоствореному Центрі підготовки пілотів.

«Ми обговорили з паном Президентом, як прискорити таку підготовку, і домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на полі бою й оборонні потреби української армії. За результатами сьогоднішніх переговорів будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, зазначив Глава держави.

Президент акцентував, що Росія б’є ракетами й «шахедами» по українській портовій інфраструктурі, тож посилення протиповітряної оборони – ключовий чинник у захисті глобальної продовольчої безпеки, адже це не дозволить перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на «мертву зону» для судноплавства.

«Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні. Обговорили з паном Президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а всього регіону. України, Молдови, Румунії, наших людей», – наголосив він.

Окремо Володимир Зеленський відзначив один зі стратегічних напрямів співпраці в трикутнику Україна – Румунія – Молдова.

«Уже скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію, і це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом», – зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що співпраця між Україною, Румунією та Молдовою дає значний стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури й робочих місць для наших народів. Він також висловив переконання, що Україна й Молдова стануть членами Європейського Союзу.

«Тож важливо, що Румунія підтримує наші держави на шляху європейської інтеграції», – сказав він.

Клаус Йоханніс зі свого боку запевнив, що Румунія та румунське суспільство сповнені рішучості багатосторонньо й змістовно підтримувати Україну та український народ, зокрема наданням оборонної допомоги, стільки, скільки буде потрібно – до перемоги над російським агресором, звільнення всієї української території, притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів, і потім – у процесі відновлення та відбудови України.