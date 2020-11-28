Слова вдячності волонтерам України

Сьогодні в усьому світі відзначається День волонтера. Повна назва цього особливого дня, встановленого за пропозицією ООН ще в 1985 році, – Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку. Наш народ додав ще одну мету – в ім’я захисту свободи. Україна вже заплатила й продовжує платити велику ціну за свою свободу.

Особливе значення волонтерської діяльності в Україні стало помітним ще під час Революції Гідності. З початком війни за нашу свободу та державну самостійність у 2014 році саме волонтери змогли забезпечити захисників України найнеобхіднішим. А також об’єднати суспільство в захисті національної державності. Завдяки волонтерам ворог побачив, що таке справді всенародний спротив. Усе це разом мало величезний вплив на морально-психологічний стан суспільства. Саме завдяки волонтерам ми вистояли в чорні часи.

Волонтерський рух визначив характер подій у найважчих для держави 2014-2015 роках – волонтери зробили вирішальний внесок у те, що Україна змогла захистити себе від агресії. Сподіваємося, жоден з українських політиків вже ніколи не дозволить собі сказати, ніби держава в той період могла обійтися без волонтерів.

Волонтери продовжують свою віддану й сумлінну роботу і зараз. Допомагаючи війську вже із забезпеченням спеціальних потреб та ветеранам – в інтеграції у суспільне життя після фронту. Волонтери також перебрали на себе багато важливих соціальних функцій, допомагаючи тим чи іншим соціально незахищеним верствам долати труднощі. Впевнені, що й надалі суспільна підтримка наших захисників залишатиметься такою ж міцною.

Дякуємо вам! І слава Україні!