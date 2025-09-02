Словаччина буде разом із нами та з іншими партнерами в роботі заради миру – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Робертом Фіцо

Словаччина буде разом з Україною та іншими партнерами в роботі заради миру й готова визначити свою позицію щодо безпекових гарантій для нашої країни. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Ключові теми обговорення – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини: двосторонні відносини, зусилля заради миру, гарантії миру, енергетична незалежність Європи та спільні проєкти в енергетиці. Зокрема, є домовленість провести в жовтні засідання міжурядової комісії.

«Пан Прем’єр-міністр Словаччини в Ужгороді не вперше, але це перша наша зустріч – зустріч саме тут, і маємо зберігати прагматичний характер роботи, як сьогодні. І важливо, щоб це мало продовження на рівні міністрів, на рівні наших інституцій, а не тільки на рівні лідерів», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував про розмову з Президентом США Дональдом Трампом учора та роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки. Роберт Фіцо розповів про свої контакти в Китаї.

«Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль, і Роберт запевнив, що Словаччина буде разом із нами та з іншими партнерами в роботі заради миру», – зазначив Президент України.

Ішлося також про тематику безпекових гарантій для України. Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу.

«Словаччина як мала країна не може відігравати найважливішу роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які можуть привести до настання миру», – додав Роберт Фіцо.

Крім того, Словаччина готова співпрацювати з Україною у форматі коаліції укриттів, передусім ідеться про школи та садочки. Міністри мають забезпечити відповідні результати.

Окремо обговорили енергетичну незалежність Європи та співпрацю між Україною й Словаччиною для енергетичної стійкості: імпорт електрики для України та експорт українських енергоресурсів територією Словаччини третім країнам. Премʼєр-міністр додав, що в такого співробітництва великий потенціал.

«Чуємо від Сполучених Штатів, яку вагому роль для Президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності – енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного у Європі. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – наголосив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський і Роберт Фіцо також обговорили майбутнє членство України у Євросоюзі. Президент подякував за підтримку нашої країни з боку Словаччини в русі у Євросоюз. У сторін спільне бачення: Україна та Молдова мають і надалі разом рухатися до членства у Євросоюзі.

Прем’єр-міністр Словаччини окремо висловив вдячність Українській державі за ставлення до словацької спільноти та забезпечення її прав.

Лідери домовилися продовжити розвиток співпраці у сферах економіки, енергетики та інфраструктури, а також бути в контакті.