Словаччина й надалі надаватиме максимальну безпекову допомогу Україні – Володимир Зеленський за результатами зустрічі із Зузаною Чапутовою у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває з візитом у нашій державі.

Вітаючи Зузану Чапутову у Києві, він наголосив, що Словаччина зайняла принципову позицію та підтримувала Україну із самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

«Словацький народ повною мірою підтримує Україну та громадян нашої держави в боротьбі за свободу й усвідомлює, що це боротьба за нашу спільну свободу та спільні цінності вільної, об'єднаної Європи», – сказав Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Словацької Республіки.

Ключовими темами зустрічі лідерів були оборонна та економічна допомога Україні, підтримка надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС, а також посилення санкцій проти Росії.

«Внесок Словаччини у зміцнення нашої обороноздатності справді вагомий. Дуже високо ціную й особисту роль пані Президента в наданні оборонної допомоги Україні. Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що надійний мир в Україні та в усій Європі можливий лише на основі повного відновлення територіальної цілісності та поваги до суверенітету нашої держави. І я отримав запевнення, що Словаччина й надалі надаватиме максимальну безпекову допомогу Україні», – наголосив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, Україна й Словаччина мають спільний погляд щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.

«Ситуація, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти Росії минуло вже понад 50 днів, не є прийнятною. Добре, що бачимо прогрес у затвердженні шостого санкційного пакету Євросоюзу. Сподіваюся, що шостий пакет буде ухвалений найближчим часом», – наголосив Глава Української держави.

На його переконання, ключові обмеження, які мають спонукати Росію до припинення війни, повинні стосуватися саме російського енергосектору як енергетичної зброї.

Президенти також предметно обговорили європейську інтеграцію України та узгодили подальші кроки щодо підтримки Словаччиною надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили взаємодію щодо прикордонної інфраструктури та роботи пунктів пропуску.

«Рухаємося до запровадження спільного контролю на кордоні держав-сусідів. Ми вдячні за готовність Словаччини допомогти зі створенням нових маршрутів і хабів для експорту агропродукції та інших критичних товарів з України. Це вагома підтримка нашої економіки в умовах блокування Росією українських портів у Чорному морі та Азовського узбережжя. Така наша співпраця є важливою й для глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили фінансову підтримку України, залучення Словаччини до післявоєнної відбудови, а також допомогу українцям, які були змушені тимчасово покинути свої домівки через війну.

«Сьогодні 78 тисяч українців знайшли прихисток у дружній Словаччині, з них 31 тисяча – діти. Пані Президент мені говорила, що понад 400 тисяч осіб перетинали кордон. Майже 450 тисяч українців, які відчували себе в дружній Словацькій Республіці не гостями, а як удома. Я дуже вдячний за таку підтримку. Українські переселенці отримали тепле та щире ставлення. І я впевнений, що співпраця між нашими державами дасть змогу зробити все, щоб українські переселенці могли якнайшвидше повернутися додому, в Україну», – зазначив Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Словацької Республіки зауважила, що своїм візитом в Україну хоче продемонструвати підтримку нашої держави та української влади.

Зузана Чапутова розповіла, що в межах візиту відвідала Бородянку на Київщині та була глибоко вражена побаченими там наслідками російського вторгнення.

«Я бачила концентроване зло», – сказала вона.

Президент Словаччини наголосила, що її держава із самого початку підтримує Україну, надаючи гуманітарну, політичну та військову допомогу.

«У нас чітка позиція, що лише ліками чи гігієнічними серветками ми не зможемо зупинити агресію Росії. Ви ведете справедливу оборонну війну, тому ми вважаємо справедливим вам допомагати», – зазначила Зузана Чапутова.

Вона нагадала, що Словаччина надала Україні систему С-300, обладнання для розмінування, а також підтримала запровадження санкцій щодо Росії. Крім того, її країна підтримує надання Україні статусу кандидата на шляху до членства в ЄС.

«Я могла з вами говорити про те, як цілий демократичний світ дивиться на вашу мужність, на вашу рішучість і ваше особисте лідерство, пане Президенте. Це важливо й цінно», – сказала Зузана Чапутова.