Смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози, повідомили на нараді в Офісі Президента

Смог над столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних фонових значень. Про це під час селекторної наради Президенту України Володимиру Зеленському доповіли очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Все, що в Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва», – сказав Арсен Аваков.

«Хочу підтвердити те, що цей запах диму в Києві – він жодним чином не пов’язаний із пожежами в Чорнобильській зоні», – додав Микола Чечоткін.

Напередодні шквальний вітер на Житомирщині валив дерева та мережі електропередачі. Зранку в регіоні зафіксовано три нових осередки пожежі. До того ж горять і торф'яні родовища, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

«Жоден із цих осередків не несе загрози ні об’єкту «Укриття», ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити», – зазначив голова ДСНС.

Учора сили й засоби рятувальників були передислоковані з урахуванням нової оперативної обстановки.

Володимир Зеленський наполіг на тому, щоб Міністерство охорони здоров’я якомога частіше надавало рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим. Натомість очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що відомство постійно наголошує на необхідності уникати тривалих прогулянок, щільно зачиняти вікна та двері, вмикати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води на день, часто робити вологе прибирання.