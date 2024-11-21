Сьогодні була нова російська ракета; усі характеристики: швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід укотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.

Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б іще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути й має право бути незалежною.

Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію.

Сьогодні я підпишу указ, яким уведено в силу рішення РНБО саме про гідність. Про повагу до справжніх героїв, героїв України, до всіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону – обрав Росію та підлість.

У першому списку таких осіб 34 прізвища.

Слава Україні!