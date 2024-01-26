Сьогодні даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями – Всеукраїнської економічної платформи – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Головне – це фронтова ситуація. Доповіді – детальні, кожний напрямок. І загалом наші оборонні операції та активні дії. Кожен в Україні знає, де зараз найбільш інтенсивно. Авдіївка, Марʼїнка, Купʼянський напрямок, південні напрямки – до кожного максимальна увага.

Проаналізували також на Ставці всі питання щодо снарядів – заповнення дефіцитів, постачання у війська, домовленостей із партнерами та власного виробництва. Дуже важливо: українське виробництво зброї, снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному й кожній, хто працює заради наших власних можливостей – в Україні.

Окремо сьогодні обговорили захист нашої держави від російського повітряного терору – і прикордонних міст, і наших фронтових позицій. Ми працюємо, щоб збільшити кількість систем ППО, відповідних боєприпасів для захисту від російських авіанальотів та ракетних ударів. У контролі в небі багато в чому відповідь щодо контролю на землі.

Друге за цей день. Провів нараду щодо нашої роботи з партнерами у Євросоюзі та відносин із державами-сусідами. Раціональність у відносинах – це пріоритет. І готуємо наші відповідні кроки.

Третє – нарада щодо фінансової ситуації, роботи податкової, податкових надходжень. Звіт за минулий рік, пріоритети в цьому році. Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, «білому» бізнесу.

Я вдячний усім нашим підприємцям, кожному й кожній в Україні, хто залишається в державі, зберігає свої підприємства та робочі місця. Достойні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, яке залишається в легальному полі, – це одна з ключових основ української сили.

Власне, сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. «Зроблено в Україні» – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі.

Уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи. Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями.

Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, «білої» економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту.

Я дякую всім, хто б’ється й працює заради України, всіх наших людей, нашого суспільства – в усьому його різноманітті. Я дякую кожному й кожній, хто розуміє, що лише постійне посилення України наближає завершення цієї війни, справедливе завершення, нашою, українською, перемогою. Слава нашому народу!

Слава Україні!