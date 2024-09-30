Сьогодні день тих, завдяки кому настає завтра – Президент привітав захисників і захисниць України

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами, вручив бригадам бойові прапори та присвоїв почесні найменування. На заході були присутні керівники Сил безпеки й оборони України, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники, а також посли.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні великий день – день тих, завдяки кому настає завтра й завдяки кому є Україна.

«951 день битви за державу. 951 день ви пишете історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну. І ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став. Змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі: я не маю іншого вибору, адже це моя Батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати», – зазначив Президент.

Глава держави закликав вклонитися всім, хто наближав і наближає першу хвилину миру в Україні.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх, хто захистив Україну ціною власного життя.

Рідним загиблих Героїв України Президент вручив орден «Золота Зірка». Найвищої державної нагороди удостоєні:

Старший сержант Сергій Костюченко. У 2014–2015 роках брав участь в АТО, а з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Чернігівщину. У складі мінометного розрахунку знищив дивізіон балістичних ОТРК «Іскандер», шість вантажних автомобілів, а також бронеавтомобіль «Тигр». У червні 2022 року на Донеччині, коригуючи вогонь міномета, допоміг ліквідувати штурмову групу окупантів.

Капітан юстиції Андрій Суботін. Брав участь в обороні Маріуполя. Група прикордонників, у складі якої був Андрій Суботін, під час розвідки підземних комунікацій комбінату «Азовсталь» виявила укриття, де понад три тижні перебували 80 цивільних. Попри артобстріли воїни принесли воду та їжу. Андрій Суботін загинув 7 травня 2022 року від пострілу снайпера на території «Азовсталі».

Молодший сержант Петро Федорчук. Захищав Маріуполь, евакуював поранених із передньої лінії оборони. Також коригував вогонь бригадної артилерії, завдяки чому вдалося знищити колону ворога та ще п’ятьох окупантів на заводі імені Ілліча, де він виявив позицію ворога.

Володимир Зеленський відзначив «Золотою Зіркою» Героя України ще трьох захисників. Це:

Полковник Дмитро Волошин, командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Цьогоріч у травні підрозділи бригади, зокрема, зупинили російський наступ на Харківському напрямку. Із серпня особовий склад бригади бере участь в операції на Курщині. Орієнтовні втрати ворога: понад 1500 осіб живої сили, 335 одиниць озброєння та військової техніки.

Молодший сержант Тимофій Орел. З використанням FРV-дронів знищив 434 російських окупанти та ще 346 поранив, ліквідував 134 одиниці броньованої техніки, зокрема 42 танки, 10 МТ-ЛБ, 28 БТР та 44 БМП.

Лейтенант Богдан Цимбал. Лише з вересня 2023 року до вересня 2024 року знищив близько ста російських загарбників, танк, п’ять гармат, дев’ять військових автомобілів. Зазнав поранення, але вже через два місяці продовжив виконувати бойові завдання в районі Серебрянського лісництва.

Президент також вручив рідним загиблих «Хрест бойових заслуг». Ним відзначені:

Солдат Микита Каляєв. 2023 року у складі штурмового загону поблизу Горлівки знищив ворожий кулеметний розрахунок – шістьох російських окупантів. Завдяки цьому його побратими змогли без втрат зайти на ворожі позиції, зачистити територію та знищити ще 15 загарбників.

Матрос Владислав Літовчук. Під час штурму на лівому березі Дніпра врятував життя шістьом пораненим побратимам. Торік у жовтні зазнав важкого поранення, сам наклав турнікети і ще 23 години залишався на позиції. Дії матроса та його побратимів допомогли підрозділам морпіхів штурмувати ворога та закріпитися на нових позиціях.

Цю відзнаку Глава держави вручив іще трьом воїнам. Її отримали:

Старший сержант Валентин Колесник. Разом із двома побратимами вступив у бій із переважальними силами ворога у складі чотирьох одиниць важкої бронетехніки та піхоти. Валентин Колесник узяв командування на себе та гранатою знищив танк Т-72, воїни ліквідували піхоту та БМП. Завдяки цьому наступ вдалося відбити.

Майор Олександр Рясний. Особисто знищив щонайменше 15 окупантів. Торік у липні штурмова група під його керівництвом просунулася майже на 2 кілометри вглиб на Запорізькому напрямку, захопила в полон одного з ворожих командирів та численні склади з боєкомплектами.

Президент вручив бойові прапори 43-й окремій механізованій бригаді, 117-й окремій механізованій бригаді, 47-й окремій інженерній бригаді, 16-му окремому полку підтримки та 25-му полку Нацгвардії. Володимир Зеленський також вручив відзнаку «За мужність та відвагу» 148-й окремій артилерійській бригаді, 138-й радіотехнічній Наддніпрянській бригаді, 126-й окремій бригаді територіальної оборони та 6-му прикордонному Волинському загону.

Крім того, 45-та окрема артилерійська бригада отримала почесне найменування «імені генерала Мирона Тарнавського», 82-га окрема десантно-штурмова бригада – почесне найменування «Буковинська», 34-й полк Нацгвардії – почесне найменування «Херсонський».

Президент також вручив паспорти громадян України трьом іноземцям, які з 2022 року захищають нашу державу: воїнам зі США, Грузії та військовому медику з Нової Зеландії.