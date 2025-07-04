Сьогодні десятки «шахедів» були збиті саме дронами-перехоплювачами, максимально це масштабуємо – звернення Президента

Дорогі українці!

Дуже коротко про сьогоднішній день. Важко цей день почався – більш ніж 500 російських ударних дронів і ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки «шахедів» були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання.

Сьогодні ж я говорив із Президентом Трампом. Важлива розмова. Домовилися про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво – і нам це потрібно, і Америці.

Сьогодні ж є важливе рішення у Європі, у Данії, – наша перша угода про виробництво зброї в Європі для нас, спільне виробництво України та Данії. Це важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій.

Сьогодні ж привітав наших українських поліцейських – День Національної поліції України. Я привітав хлопців і відзначив державними нагородами, зокрема званням Герой України – чотирьох поліцейських, одного з них, на жаль, посмертно. Поліцейські підрозділи разом з усіма в Силах оборони воюють на фронті.

І сьогодні ж новий був обмін, повернулися додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни.

Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!