Сьогодні – Дніпро, робоча поїздка, багато різних зустрічей, дуже змістовно – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні – Дніпро. Робоча поїздка, багато різних важливих зустрічей. Дуже змістовно. Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Я хочу подякувати нашим лікарям, усім медичним працівникам, усім медичним працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від цих російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 тисяч поранених, 96 % урятували. Я хочу за це подякувати вам – просто молодці! Усі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, дякую! Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато таких героїчних хлопців. Я бажаю всім якнайшвидшого одужання!

Говорив із ветеранами – крута ініціатива є Титани.UA, справді титани. Важливо, що хлопці дуже енергійні та знають, як долати проблеми, не забувають про побратимів. Сьогодні були конкретні питання – усе має бути вирішено. Можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах обов’язково мають бути створені, і на базі шкіл створювати такі можливості – хороша ідея від хлопців-ветеранів сьогодні звучала. Справді важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів із їхніми підрозділами, із побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим вже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе - це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів – я зі всіма переговорю. Багато речей прозвучало – усе ми зафіксували. І також особисті питання, зокрема щодо доступу до медицини, і питання більш стратегічного характеру. Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, усіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації, для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт – ми будемо це підтримувати й надалі.

Була також сьогодні важлива зустріч із представниками бізнесу Дніпровщини – зараз це регіон номер один за внеском у ВВП України й за багатьма іншими саме економічними напрямами. Я хотів би подякувати за це всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, усім, хто працює на Україну, для України. Урядові програми будемо всі продовжувати, які показали свою ефективність. Є речі, які можна ще зробити для підтримки нашої промисловості, – я доручив урядовцям виконати те, про що просили сьогодні підприємці. Українські результати – це спільні результати, це результати всіх, хто обрав для себе Україну, усіх, хто активний заради України, усіх, хто готовий реалізовувати все необхідне, щоб Україна вистояла й досягла своїх цілей. Я хочу подякувати вам, подякувати всім! Дякую, Дніпро! Дякую, Україно!

Слава Україні!