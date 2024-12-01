Сьогодні маємо важливий крок в Україні для підтримки наших людей цієї зими – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні в нас активний дипломатичний день: в Україні з візитом – Президент Європейської ради Антоніу Кошта, також – Кая Каллас, верховний представник ЄС із закордонних справ, і Марта Кос – єврокомісар з питань розширення. Важливо, що вони прибули в Україну в перший же день початку своїх повноважень – це новий п’ятирічний термін роботи європейських інституцій, посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека та справжній мир для всіх на континенті – це головний пріоритет. І сьогодні на перемовинах ми говорили саме про це – про спільні можливості зміцнити нашу ППО, реалізувати всі вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах із ЄС щодо вступу України. Це дуже кропітка робота, і багато в ній нюансів, але найголовніше – готовність і наша, і партнерів якнайшвидше рухатись у перемовинах. Наступного року – піврічні головування Польщі та Данії у Євросоюзі, і ми маємо зробити якнайбільше, щоб європейський проєкт був реалізований і для України, і для Молдови, і для Балканських держав. Звичайно, сьогодні приділили увагу питанню про НАТО для України – про запрошення в Альянс, яке може фундаментально посилити Україну перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни. І це така річ, таке посилення, яке багато в чому зможе гарантувати справедливість миру. Я вдячний усім партнерам, які з Україною в цьому питанні. Геополітична визначеність для України – це основа миру для всієї Європи.

І сьогодні маємо важливий крок в Україні для підтримки наших людей цієї зими. Стартувала наша програма «єПідтримка» – тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону. Я вдячний усім, хто забезпечує технічний бік програми: уряд, Мінекономіки, Мінцифри. Вже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І, зокрема, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року.

Слава Україні!