Сьогодні ми відзначаємо нагородами тих, хто уособлює українську незламність – Президент на зустрічі зі звільненими з полону захисниками й захисницями

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були звільнені з російського полону, та вручив державні нагороди.

«Сьогодні ми відзначаємо тих, хто уособлює українську незламність, є обличчям нашої великої держави», – зазначив Володимир Зеленський.

Звертаючись до присутніх військовослужбовців, серед яких були офіцери, сержанти, солдати й матроси, Глава держави наголосив, що щасливий бачити їх вільними. Він розповів, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.

«Військові та цивільні. Воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонці. Медики, рятувальники, наші волонтери. Вихідці з усіх областей. Люди, які пройшли бої на півночі, на сході, на півдні, на Зміїному. Маріуполь і «Азовсталь». Оборона Києва й Харкова. Захист Херсонщини, захист нашого Запоріжжя. Це люди різних звань, із різними особистими історіями, але яких ми всіх однаково чекали вдома. За яких ми боролися! Однаково боролися за кожного, кожну. Які пройшли через полон, але зберегли гідність», – наголосив Президент і додав, що їхній подвиг мають пам’ятати всі українці.

Глава держави також відзначив тих, хто невтомно працював задля звільнення українців із неволі. Як зауважив Володимир Зеленський, це дуже складна робота, яка потребує багато зусиль.

Водночас він акцентував: кількість звільнених значна, але Україна пам’ятає про тих, хто досі залишається в російських катівнях, і працюватиме над поверненням їх додому.

«1331 уже вільний. Але ми маємо повернути всіх наших героїв, які були захоплені ворогом, усіх, хто депортований, хто зазнав репресій і кого утримують у різних «ізоляціях» у Росії та в тимчасово окупованих містах нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усій команді, яка працює над звільненням бранців Росії: начальнику ГУР МОУ Кирилу Буданову, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, секретарю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитру Усову, т. в. о. голови Служби безпеки Василю Малюку, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, голові Фонду державного майна Рустему Умєрову, уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та членам Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

Президент також наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. На його переконання, важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.

«Поки тривають бої, поки в окопах гинуть наші герої й поки залишається хоч один полонений у ворога – ця війна не закінчилася для мене і, впевнений, для кожної й кожного з вас», – заявив Президент.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які загинули за Україну та назавжди залишилися в історії нашої держави.