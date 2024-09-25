Сьогодні ми закладаємо фундамент для архітектури відновлення – виступ Президента на зустрічі у форматі «Група семи» + Україна

Щиро дякую!

Шановний Президенте Байден!

Шановні лідери, дорогі наші друзі!

Я вдячний усім вам за вашу єдність у захисті життя. Раніше ми збиралися на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зміцнити нашу оборонну співпрацю.

Ми справді цінуємо декларацію G7 щодо гарантій безпеки і 26 двосторонніх безпекових угод, які посилюють нас усіх. А зараз понад 30 країн і Європейський Союз погодили декларацію, справді сильну декларацію, спрямовану на відновлення України після військових дій.

Це спільне зобов'язання сприяти відновленню України та підтримати наш шлях до ЄС.

Воно передбачає координацію зусиль із відновлення через Українську платформу донорів, що гарантує втілення наших спільних ідей у реальність.

І дуже важливо, щоб ця підтримка стала відчутною вже цього року. Саме тому до кінця року заплановане виділення додаткових фінансових ресурсів із доступом до 50 мільярдів доларів заморожених активів держави-агресорки Росії, яка принесла нам цю війну.

Це свідчить про наш спільний погляд на життя – ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити.

І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими – разом з Україною – отримають користь від масштабної відбудови. Безпека й добробут тісно пов'язані між собою, і одне не може існувати без іншого.

На жаль, за всю історію людства війни занадто часто ламали долі поколінь – триваючи кілька років, вони отруювали життя на десятиліття.

Разом ми можемо запобігти цьому зараз.

Ми не маємо залишати після себе руїни, які сіятимуть образи та невдоволення після цієї війни.

Цього можна досягти лише разом.

Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим.

Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту.

Я дякую Президенту Байдену і всім вам, друзі, а також Прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні за підтримку в організації сьогоднішньої зустрічі й за непохитне лідерство в захисті наших життів.

Дякую вам усім, друзі!

Я впевнений, життя переможе. Дякую вам!

Слава Україні!

