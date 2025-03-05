Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька речей за сьогодні.

Доповідь Головкома Сирського – фронт, Курськ, наші позиції, наші дії. Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам: стійкість армії – це впевненість усього народу і, звісно, – це впевненість нашої дипломатії. Особливо відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий батальйон – дякую за вашу рішучість, хлопці. Також – 225-й штурмовий полк і 71-шу окрему єгерську бригаду за дії на Донеччині – Новопавлівський напрямок. І також – наші воїни Сил спеціальних операцій за дії саме на Курщині.

Внутрішнє виробництво – незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше українське виробництво зброї і це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів.

Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів.

І ще одне. Сьогодні доповідав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Внутрішні питання. Зокрема, фінансова стійкість. З 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій – цього року на 11,5 %. Загалом зараз, у березні, понад десять мільйонів пенсіонерів отримають збільшені виплати. Я прошу всіх у Пенсійному фонді, в обласній владі та на місцях бути максимально уважними, і якщо у наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз’яснюйте все й постарайтесь підтримати людей зараз.

Дякую всім, хто працює заради України, усім, хто б’ється заради нашої держави, заради нашої держави та людей!

Слава Україні!