Сьогодні передусім наша вдячність кожному воїну Державної прикордонної служби – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні передусім наша вдячність кожному воїну Державної прикордонної служби України. Сьогодні – їхній професійний день. Це тисячі фахових воїнів – справді хоробрих людей, які не лише захищають наш державний кордон, а й разом з усіма Силами оборони та безпеки України б’ються на фронті, зокрема на найбільш гарячих напрямках. І б’ються справді героїчно. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу Державної прикордонної служби України, усім підрозділам, які знищують окупанта й оберігають наші громади у прикордонні від російських терористів. Кожна знищена російська ДРГ, кожен відбитий російський штурм – це наближення того дня, коли дійде навіть до божевільних у Кремлі, що їм не зламати України. Хочу зараз особливо відзначити підрозділи та воїнів нашої Державної прикордонної служби України, які саме цими днями, цими тижнями проявили себе в боях. Луганський прикордонний загін, бригада «Помста», і особливо сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій Незговоров. Я дякую, хлопці! Донецький прикордонний загін: солдати Ярослав Федоренко та Денис Яблінський, старший солдат Олег Зімірський. Дякую! Південь нашої держави – воїни Херсонського прикордонного загону: солдат Сергій Троценко, сержант Юрій Швець і старший сержант Антон Канівець. Дякую! Бердянський прикордонний загін – особливо сержант Дмитро Мануілов та старший лейтенант Сергій Перетятко. Молодці! Наші воїни прикордонної служби з підрозділів Морської охорони. Дякую всім вам! А особливо заслуговують вдячності матрос Артем Назаренко, старший матрос Валерій Луценко, головний старшина Юрій Петрик та лейтенант Антон Конученко. Також Чернігівський прикордонний загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку – і справді результативно. Солдат Анатолій Романченко, штаб-сержант Костянтин Мельничук та головний сержант Денис Бортний. Дякую вам за хоробрість, хлопці, та всім вашим побратимам! Напередодні я підписав і кілька указів щодо Державної прикордонної служби України та її воїнів. Відзначив званням Герой України майстер-сержанта Олега Пришневського та підполковника Дмитра Олексюка. Дякую, хлопці! Також підписав указ про відзначення державними нагородами – «Хрестом бойових заслуг», орденами 271 воїна-прикордонника. Також підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби – це відзнака державою вашої ефективності, воїни, у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Справді ефективні структури в Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування й поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська.

Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів – дякую кожному й кожній, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне. Я дякую кожному з партнерів, хто в цей час робить справді все, що може, щоб зміцнити наші позиції. Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози.

І ще одне за сьогодні.

Була доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Обговорили й деталі щодо постачання зброї та снарядів – відповідної роботи з партнерами. Премʼєр-міністр прозвітував про перемовини щодо цього – про реалізацію рішень. Зокрема, я хочу подякувати уряду та особисто Прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи. Також детально проговорили сьогодні й підготовку до першого Саміту миру, роботу, зокрема, з державами Глобального Півдня: урядовці, наші дипломати, Офіс Президента – усі разом працюватимуть, щоб якнайбільше лідерів та народів могли проявити себе у роботі щодо миру. Також обговорили й роботу на європейському напрямку – підготовку рішень, яких очікуємо у червні, фактичного відкриття переговорів про вступ України у Європейський Союз. Це те, що справді потрібно. І з нашого боку все готово.

Дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей! Я дякую всім у світі, хто з Україною! Усім, хто допомагає – допомагає вчасно й саме так, як треба, щоб перемагати.

Слава Україні!