Сьогодні підіймаємо кримськотатарський прапор як один із символів боротьби за звільнення Криму від російської окупації

Сьогодні в Україні – день ушанування національного прапора кримських татар, одного з корінних народів Криму.

У кожного народу є символи, які назавжди увібрали в себе всі його перемоги й поразки, біль і радість, спогади та плани. Але, найголовніше, – вони означають, що народ, який їх створив, зміг вистояти в нелегких історичних баталіях і пронести їх із собою. Для корінного кримськотатарського народу одним із таких символів є його прапор.

Кримськотатарський прапор поєднує історію, сучасність і майбутнє народу. Кок-байрак (блакитне полотно) і герб тарах-тамга є національною символікою кримських татар. Мави Кок (блакитний колір) у тюркських народів – синонім чистоти та свободи. Він асоціюється з небом і морем. Тарах-тамга є родовим знаком Гіреїв, панівної династії Кримського ханства.

Ці символи, поєднані в прапорі, кримськотатарський народ проніс через усе буремне XX століття. Вперше кримськотатарський стяг був затверджений Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Однак після більшовицької окупації Криму він опинився поза законом. Десятиліттями народ був змушений жити під затвердженою в Москві символікою, пройти через Другу світову війну та депортацію, щоб лише в 1991 році знову мати змогу підняти свій прапор у незалежній Україні.

У 2014-му нащадки радянських поневолювачів розпочали новий етап війни за право на підкорення інших народів. Вони окупували Крим, почали переслідувати незгодних, викрадати, катувати, вбивати, засуджувати за надуманими приводами. Близько 80% політв’язнів у Криму – саме кримські татари, серед яких і перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Тож сьогодні ми всі разом з кримськими татарами підіймаємо кримськотатарський прапор не лише як символ народу, а і як один із символів боротьби за деокупацію Криму. Віримо, що правда та справедливість переможуть, а у звільненому Сімферополі знову майорітимуть українські й кримськотатарські стяги.