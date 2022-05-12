Сьогодні розпочалося водопостачання житлових будинків Миколаєва – Кирило Тимошенко

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко прибув до Миколаєва та проінспектував перебіг робіт з відновлення водопостачання у житлових районах міста.

Унаслідок дій російського агресора було пошкоджено основну та резервну лінії магістрального водогону «Дніпро – Миколаїв». 80% загальної протяжності водогону припадає на тимчасово окуповану територію Херсонської області, що унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшого стабільного функціонування цього водогону.

Як розповів Кирило Тимошенко, з метою розв'язання питання з водозабезпеченням населення Миколаєва з резервного фонду державного бюджету було виділено 56 млн грн.

«Забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Нині введено в експлуатацію 14 свердловин у міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки», – розповів він.

Заступник керівника Офісу Президента також зазначив, що в Миколаїв активно надходить гуманітарна допомога.

«Станом на сьогодні отримано майже 3 тис. тонн товарів, з яких орієнтовно тисяча тонн уже передана територіальним громадам області, комунальним закладам, структурам ЗСУ та волонтерським організаціям. Загалом Миколаївщина за період воєнного стану одержала 6,5 тис. тонн гуманітарної допомоги», – повідомив Кирило Тимошенко.

Також у Миколаєві працює центр тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. Тут надають проживання, харчування та цілодобове медичне обслуговування.

«Офіс Президента спільно з Кабінетом Міністрів України розробили сайт «Там, де вас чекають». Це портал із пошуку тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. На сайті booking.help.gov.ua можна відразу знайти собі тимчасове безкоштовне житло в населених пунктах 15 областей України», – зауважив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він також розповів, що на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждала дорожня інфраструктура, зокрема мости.

«Відразу після витіснення ворожих військ були негайно розпочаті роботи із забезпечення тимчасових переправ, де були зруйновані мости, та забезпечено безпеку руху на автошляхах», – сказав Кирило Тимошенко.

Він додав, що відновлення інфраструктури відбувається на всіх звільнених від окупантів територіях України. На сьогодні деокуповано вже 1009 населених пунктів, там розгорнуто роботу гуманітарних штабів та ДСНС.

«Працюємо 24/7, щоб усі якнайшвидше могли повернутися до мирного життя», – наголосив Кирило Тимошенко.