Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше. Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час… Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО.

Друге. Є новий пакет підтримки від Америки. Обсяг – 275 мільйонів доларів. У пакеті – безпілотники, снаряди для «хаймарсів» та артилерії, дуже важливо – міни, щоб зупиняти російські штурми. Це справді посилить наших хлопців на фронті. І це вже 70-й оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Україна цінує двопартійну підтримку Америки та рішення Президента Байдена. Дякую!

Третє. Говорив сьогодні із Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував за всю надану підтримку від перших днів вторгнення. Ми обговорили підготовку нового пакета від Польщі для України. А також – головування Польщі в Європейському Союзі, яке почнеться вже з нового року. Можемо разом зробити значні речі і для наших народів, і для всієї Європи.

І ще одне. Провів зустріч із директоркою Світового банку з питань операційної діяльності. Говорили про нашу фінансову стійкість, про наші програми підтримки й про кошти від заморожених російських активів. Це абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії. Винуватець війни повинен за неї платити. Платити і відповідати.

Я дякую всім, хто допомагає нам наближати справедливий мир!

Слава Україні!