Сьогодні у нас 215 хороших новин – ми повертаємо додому наших людей – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215 хороших новин. 215!

Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне – для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці.

Герой України Євгеній Бова. Герой України Лев Пашко. Герой України Денис Прокопенко.

А загалом 108 бійців «Азова», загалом 188 героїв «Азовсталі» та Маріуполя. Восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв!

Це воїни Нацгвардії, нашої армії, Військово-Морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ та інші.

Дмитро Козацький – знаменитий «Орест», фотограф з «Азовсталі». Микола Кущ і Костянтин Нікітенко – бойовики засудили їх до смертної кари.

Катерина Поліщук – «Пташка», Марʼяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.

Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога... Ми цінуємо кожне життя!

І обов’язково зробимо все, щоб урятувати всіх, хто перебуває в російському полоні.

Ця операція готувалася доволі довго. І в обміні є кілька складових.

Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот. Вони вже в Україні. Я вважаю, це хороший результат.

Хоча навіть більше, ніж 200... Бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну.

Віддати Медведчука за справжніх воїнів – не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень.

Друга складова – окрім 200 воїнів, ми повернули ще пʼятьох бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше, найдовше, найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв.

В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен.

Україна домовилася з Туреччиною – я говорив про це з Президентом Ердоганом, – що пʼятеро наших командирів, яких звільняють з полону, перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Президента Туреччини. На час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися.

Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега. Ще раз дякую Президенту Ердогану!

І, звичайно, ми допомогли нашим друзям – це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні.

Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном – він звертався по сприяння. Із американськими друзями. Тепер додому повернуться: п’ять громадян Великої Британії, два громадяни США, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок – довгий термін ув’язнення чи смертну кару. Ми врятували їм життя.

Усі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії. Щиро вдячний за допомогу всім, хто долучився!

І хочу назвати тих людей, завдяки кому ми маємо сьогодні ці 215 хороших новин.

З українського боку питанням звільнення займається достатньо потужна група. Нею керують четверо: керівник Офісу Єрмак, керівник нашої розвідки Буданов, голова СБУ Малюк і Рустем Умеров. А також дякую їхній команді – Дмитру Усову, омбудсмену Лубінцю, міністру Монастирському.

Дякую вам, хлопці, за цей український успіх!

Вже завтра представимо й деяких інших учасників нашої групи, яка працює заради порятунку наших людей із полону. Надамо також і більше деталей цього обміну. Дочекайтесь, будь ласка, відповідного брифінгу.

Ще раз дякую всім, хто реалізував цю перемогу для України!

Вітаю всіх наших захисників, наших захисниць, які повертаються додому!

Пам’ятаємо про кожного й кожну!

Слава Україні!