Сьогодні – у Римі, домовилися про зброю й ППО – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні – у Римі. Як завжди з такими візитами, є результат. Сьогодні ми стали міцнішими.

Зустрівся з Президентом Італії та Головою Ради міністрів – це політичний рівень зустрічей. Почув, що Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію.

Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи.

Сьогодні російські вбивці забрали життя ще однієї української дитини – дівчини, їй не було й 16 років. Її звали Надія… Загинув також чоловік, 64 роки йому було. Просто звичайні люди зі звичайного міста Костянтинівка на Донбасі… Мої співчуття їхнім рідним і близьким!

Це був російський удар реактивної артилерії. Просто по вулицях – по будинках, магазинах, по аптеці й складу. Так воює Росія. Артилерією проти звичайних вулиць, проти будь-яких людей – дітей чи дорослих, чоловіків чи жінок. І це можна зупинити лише сильною зброєю, якою наші воїни можуть вигнати зло агресії. Вигнати, щоб Кремль не зміг поширити агресію й на інші народи Європи.

Сьогодні я мав честь особисто подякувати Риму, усій Італії, пані Мелоні та кожному й кожній в італійському політичному класі, хто чесно відповідає на наявну загрозу всьому нашому європейському способу життя.

Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка справді може вплинути на історію, справді може допомогти зупинити зло агресії.

Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей. Невідома навіть точна кількість, скількох дітей Росія вкрала з України й ховає від рідних, від України десь там на чужині. Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому, в Україну.

Розказав і про інші пункти нашої формули миру, окрім повернення всіх депортованих і полонених. І вірю, що воля та щирість Його Святості можуть наблизити реалізацію нашої формули миру, можуть наблизити справедливий, чесний мир.

Увечері звідси, з Рима, я говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру.

До речі, Італія сьогодні абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру. Я дякую вам за це.

Є сьогодні й Спільна декларація з Італією. Всі важливі речі: Євросоюз – Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та вчасні сигнали щодо НАТО.

І ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з нашими українськими прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією... Італія завжди має бути на боці добра, щоб добро залишалося у Європі!

Viva Italia!

Слава нашим воїнам!

Дякую нашим Повітряним силам і всім бійцям ППО інших видів і родів військ!

Слава Україні!