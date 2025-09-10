Сьогодні вкрай важливо підтримувати освіту, яка є важливою складовою безпеки та стійкості – Володимир Зеленський на Саміті перших леді та джентльменів

Світу необхідні розуміння та впевненість, що завдяки освіті можна захищати людяність, запобігати війнам, зміцнювати мир. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на п’ятому Саміті перших леді та джентльменів.

Глава держави зауважив, що, коли система освіти використовується для пропаганди та маніпулювання історією, це призводить до таких трагедій, як агресія однієї країни проти інших. Президент акцентував: політична нечесність Росії багато в чому базується на академічній нечесності у РФ, на нечесності тих, хто навчає дітей.

«І це великий урок для всіх нас – для тих, хто хоче захисту від Росії, гарантованої безпеки для наших дітей. Поки в російських школах не вчать людяності, договори з Росією не працюватимуть», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що насамперед сусідам Росії дуже важливо обмежувати її вплив на свою економіку, культуру, медіа, освіту. Потрібно уважно ставитись до всього: від контенту, який переглядають діти, до співпраці на рівні університетів, якщо це перетинається з академічним чи будь-яким іншим середовищем у РФ.

«Потрібна така сімейна політика, така підтримка родин у наших країнах, яка б дозволила батькам мати більше можливостей бачити, як ростуть їхні діти й чим вони живуть. Нам потрібно значно більше зв’язків між країнами не просто на рівні політики, а на рівні громад, на рівні наших людей. А це, зокрема, і шкільні обміни, і можливості для студентів», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що напередодні проводив зустріч із Прем’єр-міністеркою України, міністром фінансів і командою української сфери культури, на якій серед іншого говорили про створення великої кількості контенту, що має бути альтернативою російському. Адже завдання кожної країни – свідомо підтримувати свою культуру та освіту.

Президент переконаний, що в час важких випробувань війною українці тримаються тому, що мільйони з них уміють щось краще за інших.

«Зрештою ми маємо вигравати і на полі закону, і на полі культури, а отже – на полі освіти, щоб мати перевагу й надалі в площині безпеки. І важливо, що ми сприймаємо цей виклик однаково – усі, різні, але однаково: людяність має перемогти», – підсумував Володимир Зеленський.