Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір

Засуджуючи найрішучішим чином повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, яке підриває основи міжнародного порядку, що базується на правилах,

посилаючись на непохитну підтримку Ісландією незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами, а також на повну підтримку невід'ємного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки,

визнаючи значний внесок України в забезпечення безпеки євроатлантичного регіону та поза його межами, зокрема шляхом протистояння військовій агресії з боку Росії,

відзначаючи, що Конституція України визначає набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору стратегічним курсом держави,

поділяючи спільні цінності демократії, прав людини та верховенства права, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві,

підтверджуючи необхідність рішучої та однозначної міжнародно-правової реакції на агресію Росії проти України, яка не залишить місця безкарності за серйозні порушення міжнародного права, підтверджуючи важливу роль, яку Рада Європи може відігравати у забезпеченні всеосяжної відповідальності за агресію Росії проти України, та наголошуючи на тому, що притягнення до відповідальності буде одним із головних питань порядку денного 4-го Саміту глав держав та урядів Ради Європи, який відбуватиметься 16-17 травня 2023 року в Ісландії,

високо оцінюючи розвиток двосторонніх відносин між Україною та Ісландією, а також наявний потенціал для подальшої співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес,

Президент України та Прем’єр-міністр Ісландії

підтверджують свою підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів та права кожної держави обирати власний шлях та заходи безпеки;

підтверджують свою вимогу до Російської Федерації негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні формування з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

залишаються повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії Росією територій України;

визнають важливість співпраці в межах Генеральної Асамблеї ООН та інших органів ООН, зважаючи на значну роботу, проведену на рівні ООН з протидії агресії Росії проти України;

висловлюють жаль у зв’язку із жахливими наслідками агресії Російської Федерації проти України з погляду захисту прав людини та гуманітарних наслідків, включно з безперервними атаками на об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права;

висловлюють серйозне занепокоєння великою кількістю жертв серед цивільного населення, включно з жінками й дітьми, кількістю внутрішньо переміщених осіб та біженців, які потребують гуманітарної допомоги, а також порушеннями та зловживаннями, вчиненими проти дітей, та закликають до негайного звільнення всіх викрадених цивільних осіб, включно з дітьми, та усіх, хто був примусово перевезений на територію Російської Федерації;

підкреслюють суверенне рішення України визначати мирний процес і скликати глобальний саміт миру, коли це дозволять умови. Ісландія підтримує формулу миру України, представлену Президентом Зеленським на саміті лідерів «Групи двадцяти» 15 листопада 2022 року на Балі;

наголошують на важливості послідовних зусиль України з продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на посилення глобальної продовольчої безпеки;

відзначають відданість політиці відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО 2022 року та Декларації Мадридського саміту;

Декларують таке:

Ісландія повністю приєднується до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти Росії у відповідь на військову агресію проти України;

Україна високо цінує всю допомогу, яку Ісландія надає Україні. Ісландія й надалі надаватиме ефективну політичну, економічну та гуманітарну підтримку Україні та її обороноздатності. Ісландія допомагатиме у відбудові та швидкому відновленні України, особливо в енергетичній сфері. Ісландія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно;

Ісландія підтримуватиме суверенне право України обирати власні заходи безпеки та відзначає рішення України стати частиною Північноатлантичного альянсу, щойно це дозволять умови;

Ісландія та Україна продовжуватимуть працювати разом, а також з іншими учасниками багатосторонніх організацій з метою забезпечення притягнення до відповідальності, зокрема шляхом створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та реєстру збитків для фіксації та документування доказів і претензій щодо шкоди, втрат або травм, завданих унаслідок агресії Росії проти України, як першого кроку до створення всеосяжного механізму відшкодування збитків;

Україна та Ісландія зобов'язуються тісно координувати роботу з цих питань шляхом активізації двосторонніх консультацій.

Підписано у двох примірниках 14 березня 2023 року в м. Київ англійською мовою.

Від України Від Ісландії

Президент Прем’єр-міністр

Володимир Зеленський Катрін Якобсдоттір