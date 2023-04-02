Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Республіки Словенія Роберта Голоба

Засуджуючи найбільш рішучим чином повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, що підриває основи Статуту ООН,

Посилаючись на непохитну підтримку Європейським Союзом, НАТО та членами Генеральної Асамблеї ООН незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, а також повну підтримку невід’ємного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки,

Визнаючи значний внесок України в забезпечення безпеки євроатлантичного простору та поза його межами, зокрема шляхом протистояння військовій агресії з боку Росії,

Відзначаючи, що Конституція України визначає набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору стратегічним курсом держави,

Відзначаючи підтримку переважною більшістю українського населення інтеграції України до ЄС і НАТО,

Високо оцінюючи розвиток всебічних двосторонніх відносин між Україною та Республікою Словенія та значний потенціал для подальшої співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес,

Президент України та Прем’єр-міністр Республіки Словенія

Підтверджують свою підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях та заходи безпеки;

Повторюють свою вимогу до Російської Федерації негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні формування з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

Високо цінують постійну підтримку України з боку Словенії для допомоги Україні в протистоянні російській агресії та сприяння у відбудові та швидкому відновленні;

Відзначають готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією;

Висловлюють жаль із приводу жахливих наслідків агресії Російської Федерації проти України з погляду захисту прав людини та гуманітарних наслідків, включаючи безперервні атаки на об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення, і висловлюють серйозне занепокоєння з приводу численних жертв серед цивільного населення, у тому числі жінок і дітей, кількості внутрішньо переміщених осіб та біженців, які потребують гуманітарної допомоги, а також вчиненого насильства і жорстокого поводження з дітьми;

Підкреслюють свою тверду рішучість притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини й інші тяжкі злочини, вчинені у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії;

Визнають необхідність створення міцної правової основи для використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій;

Підтримують ініціативу української формули миру для справедливого миру на основі поваги суверенітету та територіальної цілісності України. Словенія підтримує ідею скликання саміту формули миру з метою сприяння її ефективній реалізації, коли це дозволятимуть умови;

Наголошують на важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на посилення глобальної продовольчої безпеки;

Вітають внесок Республіки Словенія через Всесвітню продовольчу програму (ВПП) в ініціативу «Зерно з України», що дав змогу здійснити перевезення зерна з України до країн, що розвиваються, які найбільше страждають від нестачі продовольства;

Вітають зусилля Словенії щодо втручання в судові справи «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини;

Вітають історичне рішення лідерів держав Європейського Союзу, ухвалене 23 червня 2022 року, про надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС. Україна високо цінує підтримку Словенією повноправного членства України в ЄС. Словенія очікує започаткування переговорів України про вступ, коли будуть виконані умови;

Визнають відданість України зміцненню своїх зусиль для забезпечення подальшого прогресу з впровадження стандартів ЄС і НАТО на своєму шляху європейської та євроатлантичної інтеграції та визнають двосторонню підтримку з боку Республіки Словенія із цією метою;

Декларують таке:

- Республіка Словенія продовжуватиме сприяти сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території відповідно до невід’ємного права на самооборону;

- Україна високо цінує допомогу, яку Республіка Словенія надає для зміцнення обороноздатності України та полегшення людських страждань. Словенія продовжуватиме надавати потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно;

- Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;

- Україна та Республіка Словенія висловлюють готовність провести двосторонні консультації з проблематики безпеки України до набуття членства в НАТО;

- Україна підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024–2025 років;

- Україна та Республіка Словенія зобов’язуються тісно координувати роботу із цих питань шляхом активізації двосторонніх консультацій.

Підписано в м. Київ 31 березня 2023 року у двох екземплярах англійською мовою.

За Україну Президент Володимир Зеленський

За Республіку Словенія Прем’єр-міністр Роберт Голоб