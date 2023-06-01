Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського та Президента Румунії Клауса Вернера Йоханніса щодо євроатлантичної інтеграції України

Усвідомлюючи необхідність подальшого зміцнення консолідованої спроможності євроатлантичної спільноти протистояти наявним і потенційним глобальним викликам та загрозам безпеці;

наголошуючи, що Російська Федерація становить найбільш значну та безпосередню загрозу для безпеки союзників, а також для миру й стабільності євроатлантичного простору, як це визначено в Стратегічній концепції НАТО 2022 року, ухваленій главами держав та урядів на саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 року;

рішуче відкидаючи претензію Росії щодо зони впливу та визнаючи право України самостійно обирати механізми забезпечення власної безпеки, включно з майбутнім членством у НАТО;

нагадуючи про рішення Мадридського саміту щодо стратегічної важливості регіону Чорного моря для євроатлантичної безпеки;

нагадуючи, що НАТО не прагне конфронтації, не становить загрози для Російської Федерації та продовжуватиме реагувати на російські загрози й ворожі дії об’єднано та відповідально, зокрема шляхом посилення стримування та оборони для всіх членів Альянсу, підвищення стійкості та підтримки своїх партнерів з метою протидії ворожому втручанню й агресії;

беручи до уваги параграф 4 Декларації Мадридського саміту, ухваленої главами держав і урядів країн НАТО, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Мадриді 29 червня 2022 року, де Альянс підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються й на її територіальні води, а також повністю підтримує невід'ємне право України на самооборону та вибір власних гарантій безпеки;

посилаючись на статтю 10 Вашингтонського договору НАТО, у якій чітко зазначено, що будь-яка інша європейська держава, здатна просувати принципи цього договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, може бути запрошена приєднатися до цього договору;

нагадуючи Декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, у якій члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО, коли будуть виконані умови;

беручи до уваги параграф 18 Декларації Мадридського саміту, ухваленої главами держав і урядів країн НАТО, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Мадриді 29 червня 2022 року, де члени Альянсу підтверджують свою відданість політиці відкритих дверей НАТО;

нагадуючи про параграф 40 Стратегічної концепції НАТО 2022 року, який говорить про чинність політики відкритих дверей НАТО для європейських демократій, що поділяють цінності Альянсу, прагнуть і здатні взяти на себе зобов’язання й відповідальність членства в НАТО та членство яких стане внеском у спільну безпеку;

визнаючи, що процес розширення НАТО був історичним успіхом, що зробив внесок у мир і безпеку євроатлантичного простору;

враховуючи Конституцію України, яка визначає набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс держави;

беручи до уваги підтримку переважною більшістю населення України інтеграцію держави до Організації Північноатлантичного договору;

враховуючи значний внесок України в безпеку Північноатлантичного простору, зокрема її зусилля у стримуванні неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії;

беручи до уваги Спільне звернення Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Організації Північноатлантичного договору від 30 вересня 2022 року щодо заявки України на членство в НАТО;

вітаючи Спільну заяву президентів дев’яти центрально- та східноєвропейських держав – членів НАТО від 2 жовтня 2022 року, підписану Президентом Румунії, у якій наголошується на підтримці членства України в Альянсі та міститься заклик до членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні;

нагадуючи, що наші двосторонні відносини побудовані на спільних цінностях, добросусідських взаєминах, демократичних принципах і повазі до прав людини та фундаментальних цінностей, включно з правами осіб, що належать до національних меншин, як це передбачено Договором про відносини добросусідства і співробітництва, що був підписаний 2 червня 1997 року в м. Констанца;

Президент України та Президент Румунії:

вітають значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції;

підтверджують свій намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО;

висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо міжнародних гарантій безпеки України на період до набуття членства в НАТО на основі Київського безпекового договору від 13 вересня 2022 р.;

заявляють про таке:

– Румунія й далі сприятиме міцній та ефективній політичній і практичній підтримці України з боку Альянсу, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність;

– Україна продовжуватиме поглиблення взаємосумісності з НАТО та модернізацію сфери безпеки і Збройних Сил;

– Україна високо цінує політичну та практичну допомогу, яку надають Румунія та громадяни Румунії в цей критичний період, включно з, але не обмежуючись, прийняттям біженців, транзитом міжнародної допомоги, сприянням експорту зерна, підтримкою зусиль України із самооборони та стійкості, зокрема розбудовою оборонних спроможностей. Україна вітає зусилля та ініціативи Румунії щодо повоєнної відбудови країни;

– Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, та продовжуватиме надавати багатовимірну допомогу Україні й закликати до посилення міжнародної допомоги та підтримки України;

відзначають, що Румунія підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, щойно дозволять умови;

продовжать співпрацювати з метою:

– підтримання стабільності та стійкості вразливих країн нашого регіону, що зазнали негативного впливу внаслідок військової агресії Росії;

– забезпечення свободи та безпеки навігації в Чорному морі відповідно до міжнародних норм і принципів;

– досягнення тривалої безпеки, стабільності, демократії та процвітання в регіоні Чорного моря.

Підписано 1 червня 2023 року в м. Кишиневі, Республіка Молдова, у двох примірниках англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський

Від Румунії Президент Клаус Вернер Йоханніс